غزل المحلة يعلن قبول استقالة مختار مختار

أعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة اليوم، قبول استقالة مختار مختار من الإدارة الفنية لفريق كرة القدم بناء على طلبه المقدم ورفضه الاستمرار لقيادة زعيم الفلاحين في الموسم الكروي الجديد.

أكد المهندس علي العباسي رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة أنه قرر قبول استقالة المدرب، والانعقاد بشكل دائم لحين الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لتولي المسؤولية خلفًا لمختار مختار.

مجلس نادي غزل المحلة في انعقاد مستمر لحين إعلان المدير الفني الجديد

وأشار العباسي إلى موافقة مجلس الإدارة علي تعيين محمود شرف منسقا إعلاميا للنادي للإعلان عن كافة صفقات اللاعبين الجديدة والإعدادات الجارية للنهوض بمنظومة كرة القدم داخل النادي العريق في الفترة المقبلة.

غضب جماهير الغزل على رحيل خالد عيد وتركه الإدارة الفنية

الجدير بالذكر أن جماهير نادي غزل المحلة اعترضت علي استبعاد خالد عيد المدير الفني الذي تحمل عبء مسؤولية الإدارة الفنية خلال الموسم الماضي.

مطالبات جماهيرية بصفقات جديدة لدعم المحلة

وطالبت الجماهير بصفقات جديدة استعدادا للموسم المقبل خاصة بعدما رحل ما يقرب من 12 لاعبا من قوام الفريق الأساسي.

كان مختار مختار قد تقدم باستقالته عقب توقيع عقود تدريب نادي غزل المحلة بدعوى أن الإدارة لم توفر كل مطالبه فيما يتعلق بالتعاقد مع صفقات جديدة من أجل الاستعداد للموسم الجديد، وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي الذي صارع فيه الفريق على البقاء في الدوري المصري مع أندية الإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة الذين هبطوا إلى القسم الثاني.