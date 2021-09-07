تنسيق كلية الزراعة 2021 في جميع الجامعات: 257 درجة الحد الأدنى

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، تنسيق كلية الزراعة 2021، خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، مؤكداً أن الوزارة أعلنت الحد الأدنى لتنسيق جميع الكليات المتاحة في المرحلة الثانية، وكذلك الأماكن الشاغرة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة، لافتاً إلى أن الأماكن الشاغرة تتمثل في كليات التربية والآداب والحقوق.

تنسيق كلية الزراعة 2021:

- كلية الزراعة جامعة دمنهور 310 درجات.

- كلية الزراعة جامعة المنصورة 308 درجات.

- كلية الزراعة جامعة القاهرة 305 درجات.

- كلية الزراعة جامعة دمياط 301 درجة.

- كلية الزراعة جامعة الإسكندرية 301 درجة.

- كلية الزراعة جامعة عين شمس 296 درجة.

- كلية الزراعة جامعة طنطا 293 درجة.

- كلية الزراعة جامعة الإسكندرية 291 درجة.

تعرف على تنسيق كلية الزراعة 2021

- كلية الزراعة جامعة الزقازيق 290 درجة.

- كلية الزراعة جامعة المنوفية بشبين الكوم 285 درجة.

- كلية الزراعة جامعة جنوب الوادي 283 درجة.

- كلية الزراعة جامعة سوهاج 283 درجة.

- كلية الزراعة جامعة بنها 283 درجة.

- كلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان 282 درجة.

- كلية الزراعة جامعة الفيوم 280 درجة.

- كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش 279 درجة.

- كلية الزراعة جامعة المنيا 278 درجة.

- كلية الزراعة جامعة بني سويف 278 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق كلية الزراعة 2021: 257 درجة

- كلية الزراعة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 277 درجة.

- كلية الزراعة الوادي الجديد 277 درجة.

- كلية الزراعة جامعة مطروح 276 درجة.

- كلية الزراعة جامعة أسيوط 276 درجة.

- كلية الزراعة جامعة الإسكندرية شعبة علمي رياضة 274 درجة.

- كلية الزراعة جامعة القاهرة شعبة علمي رياضة 273 درجة.

- كلية الزراعة جامعة عين شمس شعبة علمي رياضة 270 درجة.

- كلية الزراعة جامعة دمياط شعبة علمي رياضة 264 درجة.

- كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ شعبة علمي رياضة 263 درجة.

- كلية الزراعة جامعة المنصورة شعبة علمي رياضة 262 درجة.

- كلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان شعبة علمي رياضة 258 درجة.

- كلية الزراعة جامعة الزقازيق شعبة علمي رياضة 257 درجة.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي، أعلنت الحدود الدنيا لكليات الطب البيطري والتمريض وكلية العلوم وكلية الهندسة والحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي.