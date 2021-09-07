كشف الدكتور مجدي تركس، رئيس قسم خدمة المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة سوهاج، عن مجالات عمل كلية الخدمة الاجتماعية بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، مؤكداً أن كلية الخدمة الاجتماعية تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال التدريب المستمر أثناء فترة الدراسة على العمل المجتمعي التطوعي والمشاركة في تنمية المجتمع بالتنسيق مع جميع مؤسسات المجتمع المدني.

مجالات عمل كلية الخدمة الاجتماعية تشمل الجمعيات الأهلية

وأضاف «تركس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجالات عمل كلية الخدمة الاجتماعية بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عديدة وتحتاج إلى خريج مؤهل جيدا يدرك أساسيات العمل التنموي، مشددا على طلاب الثانوية العامة المقرر لهم الالتحاق بالكلية بضرورة استغلال جميع مهاراتهم وتنميتها في خدمة المجتمع والعمل على تحقيق أهداف استراتيجة الدولة للتنمية المستدامة.

وتابع رئيس قسم خدمة المجتمع، أن مجالات عمل كلية الخدمة الاجتماعية بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية تتمثل في مختلف المجالات التي لها علاقة حيوية بالإنسان والهئيات المجتمعية، لافتا إلى أن اقتناع الطالب بالتخصص يزيد من دافعيته نحو الإنجاز وخدمة المجتمع.

تعرف على مجالات عمل كلية الخدمة الاجتماعية بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية:

- العمل في مجالات العلاقات العامة.

- العمل في الخدمات الاجتماعية.

- العمل ضمن فريق الخدمات النفسية.

- العمل في الإدارات والشؤون الاجتماعية في مختلف المديريات.

- العمل في الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

- العمل ضمن مبادرة حياة كريمة والتي تهتم بتنمية المواطن من الناحية الاجتماعية والصحية.

تعرف على تنسيق كلية الخدمة الاجتماعية في المرحلة الثانية:

- كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان 253 درجة.

- كلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف 249 درجة.

- كلية الخدمة الاجتماعية «انتساب موجه» جامعة حلوان 249 درجة.

- كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم 247 درجة.

- كلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسوان 245 درجة.

- كلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط 244 درجة.

- كلية الخدمة الاجتماعية «انتساب موجه» جامعة الفيوم 243 درجة.

- كلية الخدمة الاجتماعية التنموية «انتساب موجه» جامعة بني سويف 242 درجة.

- كلية الخدمة الاجتماعية «انتساب موجه» جامعة أسوان 240 درجة.

- كلية الخدمة الاجتماعية «انتساب موجه» جامعة أسيوط 239 درجة.