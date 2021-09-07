الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة 2021.. موعد التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة 2021 الجديدة، وذلك عقب إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية انخفاض الحدود الدنيا لكليات الجامعات الحكومية، مما أدى إلى تخفيض الحد الأدنى للجامعات الخاصة بشأن إتاحة الفرصة لجميع الطلاب الذين لم تتحقق أمنياتهم في الالتحاق بالجامعات الحكومية، وأن تكون لديهم فرصة في الالتحاق، بما يتماشى مع رغباتهم في تنسيق الجامعات الخاصة 2021 من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد.

الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة 2021

وعن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة 2021 الجديد، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جرى تخفيض الحد الأدنى لكليات الطب البشري ليصل إلى 85%، و طب الأسنان 82%، والصيدلة 80%، و العلاج الطبيعي 80% ، والهندسة 75%، والتمريض 55% و الطب البيطري 75%، و الإعلام 59، والحسابات 65% ، والعلوم الأساسية 60%، واللغات و الترجمة 59%.

التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة

وبالنسبة للعمل على موقع التنسيق الإلكتروني الموحد في ظل الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة 2021 الجديد، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه جرى مد العمل بالتقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة حتى يوم السبت المقبل بدلًا من بعد غد الخميس، إذ يتمكن الطلاب من الدخول و الالتحاق، مع إتاحة الفرصة غدًا للطلاب الذين قدموا قبل تخفيض الحد الأدنى الدخول على الموقع لتعديل رغباتهم في إطار الحدود الدنيا الجديدة للقبول بالكليات.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الخاصة، أن عدد من رؤساء الجامعات تقدموا بمقترحات إلى الوزارة بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية، و قرب الحدود للكليات الحكومية من الحدود الدنيا للقبول بالكليات الخاصة.