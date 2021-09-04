أخبار قنا.. الإعدام لـ8 متهمين وقتيل تحت القطار واغتصاب معاقة

شهدت محافظة قنا عدة أحداث على مدار اليوم السبت، من بينها، مصرع عامل بمزلقان «نجع الجامع»، في قرية «السمطا»، تحت عجلات القطار، وضبط متهم باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإصابة عاملين إثر سقوطهما من أعلى عمود كهرباء ضغط عالي أثناء الصيانة، ووفاة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في نجع حمادي، إثر أزمة قلبية، كما أسدلت محكمة جنايات قنا الستار على قضية الفيديو العاري، بالحكم على 8 متهمين بالإعدام، فضلاً عن العثور على طفل مجهول الهوية في مدخل عمارة، بعدما ألقت به سيدة رصدتها كاميرات أحد المحال التجارية في نجع حمادي.

ضبط عامل اغتصب معاقة: «هتجوزها»

ففي مركز قنا، ضبطت الأجهزة الأمنية عاملاً بتهمة اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبحسب مصدر أمني، فإن المتهم يُدعى «مبارك م. م.»، 45 سنة، عامل، تم إلقاء القبض عليه لاتهامه باغتصاب «فاطمة ع. م.»، 27 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، مستغلاً عدم وجود أحد من أسرتها في المنزل.

وأدلى المتهم، خلال التحقيقات، باعترافات تفصيلية بارتكابه واقعة اغتصاب الفتاة المعاقة، وعرض الزواج منها، قائلاً أمام سلطات التحقيق: «هصلح غلطتي وهتجوزها، بس ما تحبسونيش».

سقوط عاملين بكهرباء نقادة من أعلى عمود ضغط عالي

وفي قرية «أسمنت»، التابعة لمركز نقادة، جنوب قنا، أصيب عاملان في إدارة كهرباء نقادة، بكسور وجروح متفرقة، نتيجة سقوطهما من أعلى عمود ضغط عالي، جرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ بنقادة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.

قطار يحول جسم عامل إلى أشلاء بدشنا

وعلى مزلقان «نجع الجامع»، التابع لقرية «السمطا»، بدائرة مركز دشنا، شمال محافظة قنا، تحول جسد شاب إلى أشلاء، بعدما صدمه أحد القطارات، حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من مأمور مركز دشنا، يفيد بمصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره الخط الحديدي، بقرية «السمطا» في دشنا.

الموت يغيب مدير شركة مياه نجع حمادي

وفي نجع حمادي، شمال محافظة قنا، غيب الموت المهندس كمال بولس، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم السبت، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وقال «أشرف العمدة»، عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه قنا، إن المهندس «كمال بولس»، توفى عن عمر يناهز 51 سنة.

وأضاف «العمدة» أن «بولس»، الذي كان يشغل مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحس بنجع حمادي، كان يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ثم انتدب للعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتولى مدير الحملة، وتدرج في المناصب بالشركة حتى وصل إلى مدير فرع نجع حمادي.

العثور على رضيع بمدخل عمارة في نجع حمادي

وفي مدينة نجع حمادي، عثر الأهالي على رضيع حديث الولادة، مجهول الهوية، وكشفت كاميرات المراقبة في الشارع، أن سيدة ترتدي كمامة زرقاء، وجلباباً أسود، ألقت بالرضيع داخل العقار، وفرت هاربة.

تم نقل الرضيع إلى مستشفى نجع حمادي، حيث تم إيداعه إحدى الحضانات، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهمة وإلقاء القبض عليها.

الإعدام لـ8 متهمين بقتل عاملين بسبب فيديو فاضح في نجع حمادي

وأسدلت محكمة جنايات نجع حمادي الستار على قضية مقتل عاملين في «نجع سالم»، دائرة المركز، حيث قضت المحكمة بإعدام 8 متهمين، بينهم عامل وأبنائه الثلاثة، والسجن المؤبد لمتهمين آخرين، و15 سنة لأحد المتهيمن في القضية.

تعود أحداث القضية إلى يناير 2020، عندما انتشر فيديو فاضح في القرية لفتاة، ابنة أحد المحكوم عليهم بالإعدام، الذي قام ومعه ابنه وعدد من أقاربه بقتل المجني عليهما شقيقين، بوابل من الرصاص، انتقاماً لشرف ابنته.

ألقت الأجهزة الأمنية على 11 متهماً في الواقعة، وجرى محاكمتهم في القضية رقم 1888 لسنة 2021 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 164 لسنة 2021، كلي قنا، والتي أسدلت المحكمة الستار عليها في جلستها اليوم السبت.