قرار زيادة أعداد المعتمرين يدخل حيز التنفيذ اليوم.. والحجز عبر «توكلنا»

يدخل قرار وزارة الحج والعمرة السعودية، بشأن رفع الطاقة الاستيعابية للعمرة إلى 70 ألف شخص يومياً، حيز التنفيذ من اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، وذلك بعد إعلان الوزارة السعودية، يوم أمس، قرارها بشأن المعتمرين.

المملكة تؤكد تطبيق الإجراءات الاحترازية

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، إن رفع الطاقة الاستيعابية للعمرة يأتي مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرةً إلى أنه يمكن حجز العمرة عبر تطبيق «توكلنا».

استبعاد تنظيم الحج هذا العام بسبب كورونا

ومن جانبه، استبعد فتحي غازي، رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية، تنظيم موسم الحج هذا العام لضيق الوقت وعدم جاهزية شركات السياحة خلال تلك الفترة، متوقعا قصر الموسم فقط على عدد محدود من دول التعاون الخليجي، على غرار العام الماضي.

وأشار رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قرارات المملكة الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا» تبرهن على صعوبة إقامة الحج هذا العام.

السماح بأداء شعيرة الحج بأعداد محدودة

يذكر أن المملكة العربية السعودية سمحت بإقامة شعيرة الحج العام الماضي، بأعداد محدودة من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حيث تحرص على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا، بما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.