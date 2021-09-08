منها اختيار فئة المسافر.. خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للسعودية

يبحث عدد كبير من المصريين عبر موقع البحث «جوجل»، عن خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للسعودية، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية، أن تسجيل لقاح كورونا للمسافرين إلي السعودية يتم عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم كورونا، ولا يوجد أي جهات خاصة تدعي توفير لقاح كورونا، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تروج لتطعيم كورونا، وأنه تم تخصيص مجموعة من اللقاحات للمسافرين بالخارج ومنها لقاح جونسون أند جونسون واسترازينكا وفايزر، والذي يصل مصر خلال الأسابيع المقبلة.

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للسعودية

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين إلى السعودية هي نفس الخطوات التي يقوم بها المواطنين المسافرين، لكن في خانة المنطقة المسافر إليها المواطن، لابد وأن يذكر السعودية وبخاصة وأن المملكة العربية السعودية وضعت عدد من الشروط والالتزامات للمسافرين، بالإضافة إلى عدد من اللقاحات المعتمدة لديها.

السعودية تشترط إجراءات معينة يجب توافرها

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اختيار الفئة المستهدفة للمسافر إلي السعودية لابد وأن تكون محددة ودقيقة، ثم يقوم الراغب فى السفر بادخال البيانات، والتي تتضمن: الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم المحمول الخاص بالمواطن، موضحا أنه لابد من استكمال البيانات، والتي تشترط وضع التاريخ المتوقع للسفر إن وجد، مع الموافقة على شروط طلب اللقاح، كما يقوم المسافر باختيار المكان الراغب في التطعيم به.

وأشار المصدر إلي أنه بعد ذلك ترسل الوزارة رقم طلب التسجيل، ليتوجه المواطن إلى مركز التطعيم خلال 72 ساعة من لحظة التسجيل، مضيفا «أنه لابد وأن يتوجه المواطن في الموعد المحدد له».