صحة النواب تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. وتوجه رسالة للمواطنين

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اللجنة العليا للفيروسات تتابع بشكل دائم مع وزارة الصحة واللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، مستجدات فيروس كورونا في مصر، ومدى جاهزية المستشفيات لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وتابع «حاتم»، في تصريحات صحفية له منذ قليل، «اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا قامت بإصدار النسخة الخامسة من بروتوكول مصابي كورونا، بهدف رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بالتزامن مع الموجة الرابعة، مشيرا إلى حذف بعض الأدوية والإبقاء على مضادات الفيروسات التي تضم المادة الفعّالة «فافيبيرافير»، لافتا إلى إضافة دواء جديد قائم على الأجسام المضادة.

بروتوكول علاج كورونا في النسخة الخامسة له

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن غالبية العلاجات المصرح بها عالميا موجودة في مصر من إنتاج الشركات الوطنية، وتم إدراجها في البروتوكول العلاجي، منها بعض مضادات الالتهابات مثل «ديكساميثازون»، و«هيدروكسي كلوروكوين»، إلى جانب إعطاء الفيتامينات.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

وعن الموجة الرابعة لفيروس كورونا، قال إن مصر دخلت بالفعل في الموجة الرابعة لجائحة كورونا، ومصابو فيروس كورونا في تزايد مستمر بسبب سرعة انتشار متحور دلتا ودلتا بلس، مرجعا أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهر أغسطس، إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وطلب «حاتم» من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن المناطق المزدحمة، مشيرا الى أن هذه الإجراءات هى السلاح الفعال للوقاية من فيروس كورونا، مشددا على أهمية التطعيمات، موضحا أن اللقاحات تخفف من حدة الأعراض في حال الإصابة بالفيروس وتجعلها خفيفة ومتوسطة، فضلا عن أنها تخفف من الضغط على المنظومة الصحية.