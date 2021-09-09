إشادات دولية بمصر في مطابقة التمويل الإنمائي مع «أهداف التنمية»

أشاد ممثلو مؤسسات التمويل الدولية بتجربة مصر في مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي قامت بها وزارة التعاون الدولي، ونفذتها في إطار مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وجاء تلك الإشادات خلال ورشة العمل الأولى التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى حول التجربة المصرية لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

منهجية فريدة تستحق الثناء والإشادة

وسلط المشاركون الضوء على التجربة المصرية الرائدة في وضع نهج للدبلوماسية الاقتصادية، موضحين: «أنها تمثل منهجية فريدة تستحق الثناء والإشادة خصوصا وأنها تتضمن مبدأ أساسيا يعتمد على مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأن ذلك يستهدف تعزيز قدرة الدولة على مواءمة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية».

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الورشة، تجربة مصر في تعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، باستخدام المناهج والإطار العالمي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت: إن ذلك يعد بمثابة تطبيق عملي للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، مضيفة «أن هذه الخطوة التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، كانت ضرورية للغاية وداعمة للجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة».

تشجيع ومساندة مصر لأهداف التنمية المستدامة

ومن جهتها، عبرت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن سعادتها بالمشاركة في مناقشة تجربة مصر في تعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والاستماع لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح وانطلاق المنتدى أمس ولا سيما ما أكد عليه بشأن تشجيع وتعزيز ومساندة مصر لأهداف التنمية المستدامة .

وأكدت بانوفا، أنها تتطلع إلى تنفيذ كل ما يتعلق بالخريطة الواضحة التي وضعتها مصر كدبلوماسية اقتصادية لها في ربط التمويل بالتنمية المستدامة، مشددة على أهمية التمويلات الإنمائية في تحقيق التنمية المستدامة، قائلة: إنه ما يزيد فخرها أن تكون هناك وزيرة نشطة مثل الدكتورة رانيا ليس في الإقليم ولكن على مستوى العالم، وأن ما تقوم به يساعد في رسم الخريطة الإنمائية.

مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

وقدم ألفريد أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوربي بمصر، التهنئة إلى مصر ووزارة التعاون الدولي بمناسبة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك يمثل أهمية كبيرة وخصوصا أن تستخدم الحكومات تلك المعلومات لتحديد أولويات العمل وخاصة إذا كان ذلك مصحوبا بضخ معلومات وأن يتم توجيه التمويل في اتجاهه قائلا: «رسم مثل تلك الخرائط يساعدنا في تحديد كيف نوائم بشكل دقيق وجاد بين التمويل وسبل تحقيق التنمية المستدامة».

منهجية وزارة التعاون الدولي أمر يستحق الثناء

وأضاف: أن النقطة المهمة هي وجود طرق ومناهج أخري ومهم أن تكون الأرقام والبيانات صحيحة، لافتا إلى أن منهجية وزارة التعاون الدولي أمر يستحق الثناء.

وتابع: «نحن نحدد في الوقت الحالي معياراً واحداً ووضع خارطة طريق وننظر إلى مؤشرات تسهم في دعم ومساعدة الشركاء كما نضع أهدافا ونضع خطة ونحدد كل مجموعة من الأهداف وفي مصر نعمل في مشروعات المياه والبنية التحتية والزراعة وتنشيط القطاع الخاص وخلال العامين الأخرين نجحنا في ضخ أموال للقطاع الخاص لتمويل مشروعاته، ووضع خريطة طريق يساعدنا في تعبئة الأموال وحشد الجهود خصوصا أننا لا نقدم أموالا فحسب».

وأشارت مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي إلى أهمية ما طرحته الدكتورة رانيا المشاط وركزت على أهمية مثل تلك الخرائط وأعتبرتها بمثابة خارطة طريق .

وقالت: «أفخر بكوننا ندعم هذا العمل الدؤوب»، وهنأت الوزيرة على هذا العمل الذي وصفته بالرائع وخاصة الخرائط الخاصة بالتنمية المستدامة وربطها بالتمويل وما يرتبط بمختلف القطاعات وربط ذلك بأهداف محددة.

أهمية العمل معا من أجل القضاء على الفقر

وأكدت أهمية العمل معا من أجل القضاء على الفقر ومشاركة كافة الفئات في الرخاء وقالت: «التزمنا بأجندة 2030 وخاصة فيما يتعلق بالظروف والتداعيات التي فرضتها الجائحة وخاصة في ربط الأهداف الأممية والتنموية بالتمويل».

ولفتت إلى أنه من خلال أهداف التنمية نجد أن المناقشات تجمع بين العمل والتحليل وما يتم إنجازه على أرض الواقع، وضربت مثالا بإنجازات تحققت في مصر مثل محطة بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أسوان واعتبرتها من النماذج الناجحة ومثالا رائعا ومتفردا وقالت: "هناك العديد من المشروعات الأخرى مثل المشروعات المتعلقة بتنمية صعيد مصر.

الصحة تأتي في قلب أهداف التنمية المستدامة

من جانبها أكدت نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، أن التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا فرضت على العالم ظروفا خاصة وكان لها العديد من الرسائل التي لا بديل عنها واستجابت لها غالبية بلدان العالم وهي أن نعمل باسلوب مختلط، وأن نبني نظما أكثر شمولا وأن نعمل سويا.

واستطردت: أن الصحة تأتي في قلب أهداف التنمية المستدام، مشيدة بقيام مصر باعتبار الصحة جزءا مهما من استراتيجيتها التي وضعتها في العام 2014، ووجهت الشكر لما أسمته بالجهود الرائعة التي تقوم بها الدكتورة رانيا المشاط والعاملين في وزارة التعاون الدولي، مضيفة: «أرى مدي حرص الوزيرة للجاهزية والعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من أجل الحفاظ على الاقتصاد والنهوض بالحياة والتعامل في الطوارئ والحرص على التحسين والترابط الأفضل».

خرائط دقيقة للتمويل الإنمائي وربطه بالمشروعات

وقال وليد كمال، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في مصر: إن ما قامت به رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي من وضع خرائط دقيقة للتمويل الإنمائي وربطه بالمشروعات كان عملا هاما ورائعا وأسهم في تحديد أولويات العمل الصحي لا سيما في ظل ظروف وتداعيات كورونا .

ولفت إلى أن ربط التمويل بأهداف التنمية المستدامة وفق خارطة طريق واضحة كان بمثابة حجر الزاوية في التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد 19 رغم أنها التأثير الكبير على أولوية التعامل مع مرض الإيدز وأنه لابد من زيادة المساعدات الإنمائية وحشد الموارد لسد أية فجوة في التعامل مع الألويات الطارئة في مجالات الرعاية الصحية.

القضاء على الإيدز كمثال رائع لدعم الأهداف الأممية

وتناول أهمية العمل على القضاء على الإيدز كمثال رائع لدعم الأهداف الأممية وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن القضاء على الإيدز ليس شأنا صحيا فقط ودعا إلى ضرورة تحديد الأولويات لمواجهة الآثار المترتبة على تداعيات جائحة كورونا وتناول في كلمته أيضا أهمية المساعدات الإنمائية وحشد الموارد لسد أية فجوة مع تغير الأولويات.