هيئة قناة السويس توقع اتفاقية لتأسيس شركة مساهمة للصناعات الغذائية

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية المساهمين بين شركة «التمساح» لبناء السفن، وشركتي «هيلثي ميلك» و«هيلثي فاميلي»، لتأسيس شركة مساهمة مصرية «شركة قناة السويس هيلثي للصناعات الغذائية».. بحضور عدد من قيادات الهيئة، بمقر مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وتستهدف الشركة تنفيذ الأعمال التجارية والمشروعات المرتبطة بالصناعات الغذائية، والمشاركة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني من خلال التوسع في نشاط تربية الماشية، لإنتاج السلالات والتسمين، وإنشاء مصانع اللحوم، ومصانع منتجات الألبان والعصائر ومحطات فرز وتجفيف الفاكهة.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه يجري العمل على توسيع نطاق العمل بالشركات التابعة للهيئة في إطار خطة التطوير والتحديث القائمة وتأسيس كيانات صناعية جديدة، بالشراكة مع شركات وطنية خاصة، لإضافة أنشطة جديدة تحتاجها السوق المصرية في القطاعات المختلفة، تسهم في توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات وصناعات مهمة لا غنى عنها.

ووقع مذكرة التفاهم ممثلاً عن هيئة قناة السويس، المهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة «التمساح» لبناء السفن، فيما وقع مصطفى لطفي عبدالله ممثلا عن شركة «هيلثي ميلك»، ومحمد مصطفى لطفي ممثلا عن شركة «هيلثي فاميلي».