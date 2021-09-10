خطوة بخطوة.. كيفية حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» إلكترونيا

كيفية رفع مستندات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2».. تعد من أكثر عمليات البحث، التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الفترة، تزامنا مع مد فترة الحجز لمدة أسبوعين، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، حيث يبحث عدد كبير من المواطنون الراغبون فى حجز وحدة سكنية، ضمن "سكن لكل المصريين 2"، عن كيفية رفع مستندات الحجز الكترونيا.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، كيفية رفع مستندات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، على موقع الإسكان الاجتماعى، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كيفية رفع مستندات حجز «سكن لكل المصريين 2» على موقع الإسكان الاجتماعي

أولًا: يقوم الراغب في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، بشراء كراسة الشروط التى يجرى طرحها داخل مكاتب البريد المميكنة على مستوى المحافطات، وذلك عقب الإعلان عن طرح الوحدات السكنية من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

ثانيًا: يقوم المتقدم بدفع المبلغ المطلوب بمكتب البريد واستلام الإيصال.

ثالثًا: يقوم المتقدم بزيارة البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، من خلال الضغط هنـا.

رابعًا: يقوم المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بإنشاء حساب بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق عن طريق الضغط على زر «تسجيل» أعلى الصفحة.

خامسًا: ملء استمارة التسجيل وإدخال كود التفعيل الذي يجرى إرساله برسالة نصية.

سادسًا: الضغط على زر تقديم طلب وحدة سكنية.

سابعًا: قيام المتقدم للحجز بمليء بيانات الطلب.

ثامنًا: إرفاق المستندات المطلوبة.

تاسعًا: بعد رفع كافة المستندات تظهر رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح»، وبذلك تجرى عملية تقديم الطلب.

وتعد من أهم شروط الحصول على شقق «سكن لكل المصريين 2»، أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.