لراغبي الحجز.. 3 طرق للاستعلام عن شقق «سكن لكل المصريين 2»

عدد من وسائل التواصل، أتاحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تسهيلًا على المواطنون المتقدمون لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري.

وخلال هذه الفترة، تشهد مكاتب البريد المميكنة، إقبال كبير من قبل المواطنون الراغبون في شراء كراسة الشروط، لحجز شقة، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سكن لكل المصريين والتي تهدف لتوفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتعد الشقق المطروحة، ضمن «سكن لكل المصريين 2»، أولى المشروعات السكنية، التى تطرح ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عامًا، وفقًا لما صدر عن البنك المركزي بشأن المبادرة.

وترصد السطور التالية، وسائل التواصل التي وفرها صندوق الإسكان الاجتماعي، للتعرف على مزيد من خطوات وتفاصيل حجز شقق «سكن لكل المصريين 2».

وسائل التواصل لمعرفة المزيد عن «سكن لكل المصريين 2»

1- الإستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي يمكن إرسال جميع الاستفسارات عليها، ومن ثم الإجابة عليها، من خلال هذا الرابط.

2- الاستعلام إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك باستخدام الرقم القومي للمستعلم، من خلال الضغط هنا.

3- الاستعلام هاتفيًا عن طريق أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون أرضي، و090071117 من أي خط أرضي، وتعمل تلك الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

جدير بالذكر، أنَّه يتمّ تسليم الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للعملاء الفائزين بها، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.