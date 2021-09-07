تنتهي الخميس.. خطوات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» عقب شراء كراسة الشروط

تعد مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، أولى المشروعات السكنية، المقرر تطبيق مبادرة التمويل العقاري عليها، التي كشف عنها البنك المركزي رسميا، بفائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ينتهي حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، الخميس المقبل، الموافق 9 سبتمبر المقبل، وذلك لجميع المواطنين، متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وترصد السطور التالية، خطوات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» عقب شراء كراسة الشروط، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» عقب شراء كراسة الشروط:

1- شراء كراسة الشروط الموجودة بمكاتب البريد المميكنة بالمدن ومراكز المحافطات المطروح بها شقق «سكن لكل المصريين 2».

2- يقوم المتقدم بسداد مقدم جدية الحجز، بمكتب البريد واستلام الإيصال.

3- يقوم المتقدم بالموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، من خلال الضغط هنا.

4- إنشاء حساب بالموقع عن طريق الضغط على زر «تسجيل» أعلى الصفحة.

5- ملء استمارة التسجيل وإدخال كود التفعيل، الذي يتم إرساله برسالة نصية.

6- الضغط على زر تقديم طلب وحدة سكنية.

7- ملء بيانات الطلب.

8- إرفاق المستندات المطلوبة.

9- بعد رفع كافة المستندات تظهر رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح».

10- بذلك تتم عملية تقديم الطلب بنجاح إلكترونيا.

وسائل التواصل مع صندوق «الإسكان الاجتماعي» ودعم التمويل العقاري

ويمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للاطلاع على مزيد من تفاصيل وخطوات حجز، شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.