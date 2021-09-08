مد فترة حجز وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين 2» حتى 23 سبتمبر

فى استجابة لطلب عدد كبير من المواطنين، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة شراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها الصندوق، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، حيث أنه كان من المقرر غلق باب الحجز غداً الخميس 9/9/2021.

وأوضح الوزير: أن مد فترة الحجز، جاء حرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب ضمن مُبادرة البنك المركزي المصري الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين لحجز وحدات المبادرة الرئاسية.

ومن جهتها، أشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم حتى الآن، سحب أكثر من 94 ألف كراسة شروط لحجز وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، بينما أتم نحو 33 ألف مواطن بسداد مُقدمات جدية الحجز، وقد تلقينا بالفعل طلبات من كثير ممن سحبوا الكراسات لمد الفترة، لحين استكمال أوراقهم للتقديم.

وأوضحت: أنه يتم سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى للصندوق.

وأضافت عبدالحميد: أنه يتم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري «غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة»، بمساحات تتراوح ما بين 75 و90 مترمربع، في مدن ومراكز المحافظات التالية: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط»، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، بجانب طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان، لمتوسطى الدخل، في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114مترمربع.

وتابعت: «يتم شراء تلك الوحدات وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل، ثم تقسيط باقى ثمن الوحدة، بنظام التمويل العقارى، لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة».

واستطردت: أنه يتم أيضاً طرح وحدات كاملة التشطيب «3 غرف وصالة»، من المقرر تسليمها خلال 36 شهرا، بالمدن التالية: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة (البداري)، وبورفؤاد»، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 مترمربع، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً.

ولفتت إلى أنه فيما يخص حدود الدخل من جميع مصادر الدخل التي سيتم التعامل وفقاً لها، للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل، فإنه بالنسبة للمواطنين من منخفضي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهرياً، والحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهرياً، أما فيما يخص المواطنين من متوسطي الدخل فإن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً، و168 ألف جنيه سنوياً للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً، على أن يكون الحد الأدني لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمتوسطي الدخل 2500 جنيه.

وناشدت الرئيس التنفيذي للصندوق، جميع المواطنين بضرورة الاطلاع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط، وكذا ضرورة التزام الحاجزين بإتمام الحجز على الموقع الإلكتروني كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط من حيث التسجيل والتقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية ورفع المُستندات المطلوبة.

مع عدم التعامل وفقا لأي معلومات أخرى غير تلك المُتاحة بالقنوات الرئيسية المُتعامل معها الصندوق، مشيرة إلى أنه على المواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيس بوك من خلال الرابط التالي «http://www.facebook.com/ shmffeg»، والصفحة الرسمية على اليوتيوب من خلال الرابط التالي «https://www.youtube.com/ shmffeg».

وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق «www.shmff.gov.eg»، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن ومديريات الإسكان.