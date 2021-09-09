الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية التربية بجامعة المنيا

أعلنت إدارة العلاقات العامة بكلية التربية في جامعة المنيا، اليوم الخميس، عن الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب الجدد المرشحين للفرقة الأولى بكلية التربية للتعليم الأساسي، للعام الجامعي 2021/ 2022.

أولاً: خطوات التقديم للطلاب المرشحين للقبول بالفرقة الأولى شعبة التعليم الأساسي الآتي:

1- يتم سحب الأوراق التالية من الموقع الرسمي لكلية التربية وهو (طلب التحاق - بطاقة رغبات - نتيجة الكشف الطبي).

2- دخول الطالب على موقع الجامعة (خدمات التحصيل الإلكتروني - إدارة الكليات - دليل الطالب) لسداد رسوم دليل الطالب.

3- دخول الطالب على موقع الجامعة (خدمات التحصيل الإلكتروني - مركز الخدمات والدراسات التربوية) لسداد مبلغ 15 جنيهاً.

4- يملأ الطالب طلب الالتحاق وبطاقة الرغبات الخاصة به عقب سحبهما من موقع الكلية، مع التأكد من تحديد رغبات الطالب فى الشعب المختلفة، وكذلك تحديد المقرر الاختياري بالاستمارة.

5- يتم تسليم الملفات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر2021 بالمسرحين الشرقي والغربي بكلية التربية.

ثانياً: الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم بكلية التربية للتعليم الأساسي للطلاب الجدد:

1- شهادة الثانوية العامة 2021 وصورتين منها.

2- شهادة الميلاد كمبيوتر.

3- 6 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب.

4- بطاقة الترشيح للكلية.

5- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

6- دوسيه بلاستيك.

7- ظرف أصفر كبير مدون علية اسم الطالب والعنوان ورقم التليفون الأرضى والمحمول والمجموع في الثانوية العامة والقسم أدبى أو علمي.

رئيس جامعة المنيا يعلن رفع درجة الاستعداد

وأعلن الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، عن رفع درجة الاستعداد والجاهزية واستمرار الجهود، لاستقبال العام الجامعي الجديد، المقرر له أن يبدأ في التاسع من أكتوبر القادم، والانتهاء من أعمال الصيانة لقاعات الدرس والمدرجات والمعامل، ومراجعة معايير السلامة بالمنشآت الجامعية وكذلك بالمدن الجامعية، ومتابعة سرعة تنفيذها وتهيئتها لاستقبال الطلاب قبل بدء العام الجامعي.