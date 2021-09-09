المشاهير ينعون محمود العربي: توفى رجل الأعمال العصامي

أعلنت مجموعة «العربي» في بيان لها، قبل ساعات قليلة، وفاة رجل الأعمال محمود العربي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، كما أعلنت موعد تشيع جنازته غدًا بعد صلاة الجمعة بقرية أبو رقبة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

ومنذ أن نشرت «العربي» بيان إعلان الوفاة عبر صفحاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبارى عدد كبير من المشاهير والسياسيين والإعلاميين في نعي رجل الأعمال الراحل، عبر صفحاتهم وحساباتهم على السوشيال ميديا.

أسامة الأزهري: محمود العربي رجل الصناعة صاحب الأعمال الخيرية

وحرص الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على نعي رجل الأعمال الراحل بإصدار بيان نشرته صفحة أحد علماء الأزهر الموثقة على «فيس بوك»، والذي جاء مضمونه: «بمزيد من الحزن والأسى أنعي الحاج محمود العربي رجل الصناعة ومؤسس مجموعة العربي، صاحب الكثير من الأعمال الخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية».

طارق علام ناعيًا محمود العربي: رجل محب لبلده والناس والفقراء

ونعى الإعلامي طارق علام رجل الأعمال الراحل محمود العربي أيضًا، واصفًا إياه بالرجل المحب لبلده وللناس والفقراء، قائلا: عبر صفحته الموثقة على «فيس بوك»: «لاحول ولاقوة إلا بالله توفى رجل الأعمال العصامي المحب لبلده وللناس والفقراء الحاج محمود العربي، بعد رحلة نجاح ومثال للعطاء والنجاح ومساعدة الفقراء، والذي وصل إلى العالمية وشارك أكبر المصانع في العالم ومنهم توشيبا، البقاء لله وخالص العزاء لأسرته ولمحبيه».

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: رجل الصناعة والاقتصاد الوطني

كما حرصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على نعي رجل الأعمال الراحل عبر الصفحة الموثقة للتنسيقية على موقع فيس بوك.

وقالت التنسيقية في بيان نشرته على صفحتها: «تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى، رجل الصناعة والاقتصاد الوطني، المهندس محمود العربي، الذي وافته المنية اليوم».

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بيانها: «وتتقدم التنسيقية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتقبله في الصالحين».

محمد مصطفى السلاب: محمود العربي ترك خلفه قصة نجاح طويلة

كما نعى البرلماني محمد مصطفى السلاب رجل الأعمال الراحل، قائلًا: «رحل رجل من أهم رجال الصناعة في مصر الحاج محمود العربي، رحل تاركًا خلفه قصة كفاح طويلة وعريضة، الرجل الذي نشأ في ظروف قاسية فقيرا لم يستكمل تعليمه، عاملا بمرتب 120 قرشا، ولكن الطموح لا حدود له والحياة تجود دوما بفضلها على المجتهدين، والله سبحانه وتعالى يجود دوما على المتقين».

وأضاف «السلاب» في منشور له عبر «فيس بوك»: «العامل البسيط بدأ يكبر، وقبل 57 عاما من اليوم اقترض مبلغا من المال وبدأ مشواره العظيم، بدأ بالتجارة، تاجر لديه عامل واحد فقط في محله الصغير بحي الجمالية الشعبي بالقاهرة، ويوما بعد يوم، بالصبر، والكفاح، بالاجتهاد وتقوى الله، أصبح محمود العربي رائدا للصناعات الكهربائية في مصر، وأصبح لديه 35 ألف عامل وموظف بشركاته الضخمة».

وتابع: «محمود العربي ليس رجل أعمال عاديا وإنما مثال ورمز يحتذى به لكل رجال الأعمال في مصر، وهل ننسى في بداية أزمة كورونا حين قال تصريحه الشهير لن نقوم بتسريح عامل واحد، لن نؤخر الرواتب بل سنبكرها عن موعدها، محمود العربي رجل خير وعطاء كبير أيضًا، تكفل بآلاف الأسر الفقيرة والقاصي والداني يعرف أعماله الخيرة، ووقوفه مع الوطن في العديد من المواقف الخالدة، وداعا الحاج محمود العربي، سيرتك ستظل خالدة، واسمك لن يغيب، رحمك الله وجعل مستقرك الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

عدلي حسين: محمود العربي صاحب سيرة طيبة

وحرص أيضا المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، على نعي رجل الأعمال، كاشفًا أنه كان السبب في تعمير منطقة مبارك الصناعية بمحافظة المنوفية.

وقال «حسين»، عبر منشور على حسابه بـ «فيس بوك»: «رحم الله رجل الأعمال محمود العربى رحمة واسعة، صاحب السيرة الطيبة، وأول من أتانى لتعمير منطقة مبارك الصناعية بقويسنا فأصبحت بفضل وجوده وهمته من أفضل المناطق الصناعية فى مصر».

وأضاف: «عزائى لأسرته ولذويه بمحافظة المنوفية ولجميع العاملين بمواقعه».