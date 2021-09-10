فيديو 60 ثانية يوثق سحل شاب خلع ملابسه أمام جارته: صرخت فأنقذها الجيران

60 ثانية هي مدة مقطع فيديو وثق جريمة شاب حاول الاعتداء على سيدة ثلاثينية في كفرطهرمس بالجيزة، وعندما انتبهت إليه إحدى السيدات من الجيران استدعت سكان العقار الذين تمكنوا من الإمساك به قبل هروبه من مكان الحادث، وأظهر مقطع الفيديو الشاب شبه عاريًا داخل مدخل منزل جارته، عندها اعتدى مجموعة من الشباب على المتهم بالضرب المبرح والسحل حتى ظهر في حالة توسل من أجل تركه يذهب إلى حال سبيله، لكن الجيران رفضوا طلبه وأبلغوا الشرطة بالواقعة.

معاكسة جارته في كفرطهرمس

ووصلت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور إلى مكان الحادث، وألقت القبض على المتهم، وتحفظت أجهزة الأمن بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، على المتهم، وبسؤاله اعترف أنه كان يرغب في التحدث مع جارته بشكل طبيعي بحكم الجيرة، وأنه فوجئ أثناء مزاحه معها بأنها تصرخ بصوت عالٍ وتستغيث بالجيران قائلة «عايز يغتصبني»، وبعد ذلك تجمع مجموعة من الشباب حول الشاب الذي حاول الهرب مسرعًا قبل الإمساك به ولكنه لم ينجح.

التحفظ على فيديو الجريمة

أحيل المتهم إلى النيابة العامة بتهمة التعدي على أنثى والتحرش بها لفظيًا عن طريق كلمات تتضمن إيحاءات جنسية صريحة للسيدة الثلاثينية وقت صعودها سلالم العقار الذي تقيم داخله في كفر طهرمس ببولاق الدكرور.

مزاح وتجاوب و«طمع في علاقة»

وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحفظت أجهزة الأمن على مقطع فيديو يوثق الجريمة مدته 60 ثانية وأرسل إلى النيابة العامة التي واجهت المتهم بأدلة الاتهام، فانهار واعترف بتفاصيل الواقعة، مدعيًا أنه كان يطمع في إقامة علاقة مع السيدة عندما وجدها تتجاوب معه وتمزح خلال الحديث في الأمور الخاصة، لكنه فجأة وجدها تستشيط غضبًا وتتهمه بالتحرش بها، فحاول الهروب لكن المارة حالوا دون ذلك.