«المهندسين» ترد على منتقدي مشروع المستشفى: حولنا عجز الميزانية إلى فائض

أكّدت نقابة المهندسين، أنَّه ظهرت في الآونة الأخيرة «بعض التصريحات المغلوطة» بشأن أموال صندوق المعاشات بالنقابة ومشروع إنشاء مستشفى بدر، بحسب بيان لها منذ قليل، مضيفة أنَّه على أنه بخصوص أموال صندوق المعاشات فتنص المادة 28 بالبند رقم 5 من قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 على أن «المجلس الأعلى للنقابة يختص بإدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات ويتولى الهبات والتبرعات والإشراف على حسابات النقابة».

صندوق المعاشات

وأشارت نقابة المهندسين إلى أنَّ صندوق المعاشات هو المصدر الرئيسي للصرف على كافة الأنشطة والمشروعات مثل الإسكان والأندية والمقرات وشراء الأراضي ودعم النقابات الفرعية والاستثمارات في الشركات وحتى سداد رواتب العاملين ولا يقتصر على سداد معاشات الزملاء المهندسين فقط، وأشارت في هذا الصدد إلى النقاط الآتية:

1- تمّ تسلم المجلس الحالي لمهامه في أبريل 2018 بعجز بصندوق المعاشات قدره 222 مليون جنيه نظرًا لسوء إدارة هيئة المكتب والمجلس السابق لأمور الصندوق وذلك طبقًا لما هو مثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي 2017 والذي تضمن عدد 55 ملاحظة مالية/ إدارية على أداء هيئة المكتب والمجلس الأعلى السابق.

2- بعد مرور عام لاستلام المجلس الحالى وهيئة المكتب مهامهم تم تعويض العجز وتحقيق فائض مقداره 168 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2018 ما ساعد على زيادة معاشات السادة المهندسين بنسبة 15%.

3- تمّ تحقيق فائض بمقدار 378 مليون جنيه بميزانية العام المالي 2019 ما ساعد على زيادة استثمارات صندوق المعاشات في الشركات الرابحة المساهمة بها النقابة.

4- تمّ زيادة حصة صندوق المعاشات بشركة المهندس للتأمين من 26.38% الى 33,2% لزيادة عائد وايرادات صندوق المعاشات.

5- تمّ المحافظة على حصة صندوق المعاشات بشركة «المهندس يوتن للبويات» لتظل 30% بعد ان كانت مهددة بالتخفيض إلى 2,25% بسبب عدم متابعة هيئة المكتب السابقة لهذا الملف وتم إلزام الشركة بعمل توزيعات نقدية لصالح صندوق المعاشات التي لم تحدث طوال فترة المجلس السابق مما زاد إيرادات الصندوق.

6- تمّ تحقيق تلك النتائج وفائض آخر في العام الأخير رغم جائحه كورونا التي اجتاحت العالم في عام 2020/2021.

وأكّدت النقابة، في بيانها، أنَّ النقيب العام الحالي وأعضاء هيئة المكتب وبعض أعضاء المجلس الأعلى، قد تبرعوا بكل البدلات وكل مكافآت مجالس إدارة الشركات للأعضاء الممثلين، منهم النقابة تمّ التبرع بها إلى صندوق المعاشات منذ توليهم المسؤولية في أبريل 2018 وحتى الآن.

مستشفى المهندسين

وفيما يخص مستشفى المهندسين بمدينة بدر، أشارت النقابة، إلى أنَّه تمّ تخصيص أرض لإقامة مشروع مستشفى لنقابة المهندسين المصرية في 5/7/2015 من هيئة المجتمعات العمرانية، وسردت الإنجازات التي تمت في هذا الملف منذ 5/7/2015 وحتى تسلم المجلس الأعلى الحالي مهامه في أبريل 2018 وهي موضحة في الصور الآتية: