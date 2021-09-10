رفع 300 طن مخلفات من سور مجرى العيون بالقاهرة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال تنظيف وتجميل سور مجرى العيون، واضافت في بيان لها، اليوم، أن الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف رفعت 300 طن رتش وتراكمات قمامة بجوار سور مجرى العيون، وتم تنفيذ الحملة باستخدام سيارات الهيئة والحي، وجاري استكمال الأعمال للتأكد من رفع جميع المخلفات وعدم عودتها مرة أخرى.

الأماكن التراثية والتاريخية

وشددت نائب المحافظ فى تعليماتها لرؤساء الأحياء على أهمية بذل الجهد بالمنطقة الجنوبية للمساهمة فى إظهار جمال وتاريخ وعراقة الأماكن التراثية التي تتميز بأنها ذات طابع تاريخي وأثرى، مؤكدة متابعة تطوير ورفع كفاءة المناطق التى تعبر عن التاريخ والتراث المصري حيث توجه بالسعي المستمر والعمل الميداني والمنظم، تأكيدا على تنفيذ خطة الإرتقاء بجميع مناطق وأحياء المنطقة الجنوبية لتصبح في أبهى صورها.

وشددت على تكثيف حملات النظافة والإشغالات بجميع شوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية لتحقيق الإنضباط بالشوارع، كما اكدت على عدم السماح بأي تهاون فى العمل، في ظل استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع وميادين المنطقة الجنوبية حيث جار تطوير ساحة بورسعيد بحي السيدة زينب المجاورة لمسجد السيدة وتحويلها لحديقة ذات مسطحات خضراء.

تطوير الشوارع والميادين العامة

ودعت إلى تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين العامة وتطوير الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الإنارة لتعود بالفائدة على المواطن، والتأكيد على ضرورة إعداد ميزانية للرصف والإنارة بحي الخليفة تشمل عمل انترلوك ورصف بشوارع الحي وتحديدا شارع الإشراف والسلطان حسن، كما وجهت بإحلال وتجديد أعمدة الانارة واستخدام الأعمدة التي يتم إحلالها بالشوارع الجانبية كما أكدت على أن يكون من ضمن خطة العام الجديد لحي المقطم تطوير ورفع كفاءة شارع .9