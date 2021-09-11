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تعرف على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. الأربعاء الأقل حرا

تذبذب درجات الحرارة وفروقات تصل لـ 6 درجات

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سماح حسن الجوهري
06:30 ص | السبت 11 سبتمبر 2021
درجات الحرارة الأيام المقبلة

درجات الحرارة الأيام المقبلة

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع المقبل، سوف يشهد تذبذبا في درجات الحرارة، وتختلف درجات الحرارة من يوم عن الآخر، وذلك بنسبة كبيرة وبشكل ملحوظ للمواطنين، حيث يكون فرق درجات الحرارة من 5 إلى 6 درجات عن اليوم الواحد، مضيفا أن الفترة التي تسبق فصل الخريف يكون الطقس غير مستقر نظرا لتغيير الفصول.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن درجات الحرارة مع بداية الأسبوع، ستشهد طقسا صيفيا لطيفا على مختلف المحافظات، وترتفع يوم الاثنين بزيادة 5 درجات لتصل الى 38 على القاهرة والجيزة، ويسود طقس حار خلال فترات النهار، ثم تنخفض بنسبة 5 درجات اليوم التالي لتصبح 35 درجة مئوية على القاهرة والجيزة، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة. 

درجات الحرارة اليوم السبت 

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الاثنين

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الثلاثاء 

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى29 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الأربعاء

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

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