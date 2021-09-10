فيتنام تعتمد لقاح «حياة» المضاد لكورونا.. أهم المعلومات

وافقت السلطات الصحية، اليوم، في فيتام رسميا على الاستخدام الطارئ للقاح أطلقت عليه «حياة» المضاد لفيروس كورونا، وهو اللقاح الذي يصنع من قبل شركتين صينية وأخرى إماراتية، لتكون بذلك فيتنام سابع دولة تجيز استخدام هذا اللقاح في مواجهة فيروس كورونا.

لقاح «حياة» مصنوع في الصين ومعبأ في الإمارات

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات أعلنت في مايو الماضي بدء إنتاج لقاح «حياة – فاكس» المضاد لفيروس كورونا، في إطار التعاون بين الإمارات والصين.

وأعلنت الحكومة الفيتنامية، في بيان رسمي، أن اللقاح مصنوع في الصين ومعبأ في الإمارات.

وبحسب الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، فإن اللقاح سيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وكانت أعلنت أنه سيصنع بواسطة شركة «سي إن بي جي 42» وهي مشتركة أنشئت حديثا بين شركتي «سينوفارم سي إن بي جي» الصينية و«جي 42» الإماراتية.

الدول تتسابق في التوصل إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

وتتسابق كثير من دول العالم لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا محليا أو التعاون مع دول منتجة له، في إطار الجهود العالمية لمواجهة فيروس كورونا أو على الأقل الحد من تأثيره.

وفي سياق الحديث عن اللقاحات، فإنه حتى الآن هناك مجموعة من اللقاحات هي الأبرز وهي: أسترازينيكا وفايزر ومودرنا وجونسون آند جونسون وأيضا لقاحا سينوفارم وسينوفاك الصينيين.

سلالة دلتا كورونا تغزو العالم

وتسبب انتشار فيروس كورونا في حالة رعب عالمي مع سقوط الملايين ضحايا له بين وفيات وإصابات منذ ظهور أول حالة له في الصين قبل نهاية عام 2019، ليتحول الفيروس إلى جائحة العام الماضي.

كما لم يبق الفيروس عند صورة واحدة أو عند الصورة التي ظهر عليها في الصين، بل ظهرت منه سلالات مختلفة ونسخ متحورة، أبرزها في الفترة الأخيرة سلالة دلتا كورونا التي تغزو العالم حاليًا.