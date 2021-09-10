ضبط شخص في الدقهلية متهم بتهريب أدوات تخسيس إلى داخل البلاد

ألقت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية القبض على شخص بتهمة تهريب الخراطيم والمستلزمات الطبية التي تستخدم في عمليات التخسيس وعلاج السمنة بجميع أنواعها، مُستغلاً تردده على دولة أجنبية يعمل بها.

ويأتي القبض على المتهم استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بجميع صورها، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، نشاطا إجراميا في مجال تهريب الخراطيم والمستلزمات الطبية المستخدمة في عمليات التخسيس وعلاج السمنة، بطرق تحول دون ضبطه ويقوم عقب وصوله إلى البلاد بتوصيلها لأشخاص مختلفة بمقابل مادي يتقاضاه نظير ذلك بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم:

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع أحد الأشخاص في الدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.