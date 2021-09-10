تعرف على خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين

يبحث الكثير من المصريين عبر محركات البحث جوجل عن خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين، وذلك عقب إعلان دولة الكويت والمملكة العربية السعودية عودة الطيران مرة أخرى مع مصر، بعد توقف دام أكثر من عام بسبب تفشي جائحة كورونا، وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنَّ تسجيل لقاح كورونا للمسافرين يجرى من خلال موقع الوزارة، وأنها الجهة الوحيدة التي توفر اللقاحات لكل المواطنين، ولا توجد أي جهات خاصة تمنح اللقاح للمسافرين.

تعرف على تسجيل لقاح كورونا للمسافرين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أنَّ خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين يكون من خلال الفئة المستهدفة للحصول على اللقاح، والتي من خلالها يتم الحصول على اللقاح مع مراعاة كتابة البيانات بصورة واضحة ودقيقة.

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين

- زيارة موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين.

- اختيار مركز تطعيم المسافرين وفق المحافظة التي يسكن بها عبر الرابط المخصص لوزارة الصحة والسكان الخاص بلقاح كورونا.

- تسجيل البيانات وهي الاسم الرباعي وإدخال الرقم القومي للبطاقة.

- الموافقة على شروط اللقاح ثم إرسال رسالة نصية خلال الهاتف المحمول، توضح مكان وموعد التطعيم في المراكز التي خصصتها الوزارة لتلقي لقاح كورونا للمسافرين.

- بعد الحصول على لقاح كورونا المستجد يتم الحصول على شهادة معتمدة وبها QR code الخاص بالسفر.

جميع اللقاحات آمنة ولا تدعو للقلق

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنَّ جميع اللقاحات آمنة وليس لها أي أعراض جانبية على المدى البعيد على صحة المواطنين، مشيرة إلى أنَّ الأعراض التي تظهر عقب تلقي اللقاح تكون عبارة عن: «احمرار مكان الحقن، ارتفاع في درجة الحرارة، الشعور بالإرهاق والتعب، الرغبة في النوم» وأن هذه الأعراض تزول خلال 48 ساعة من الحصول على اللقاح، موضحة أنَّ جميع اللقاحات التي يحصل عليها المسافر معترف بها في الدول التي يرغب في السفر إليها.