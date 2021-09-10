بعضها في التعليم.. تفاصيل الوظائف الحكومية الشاغرة والشروط المطلوبة

يحرص الكثير من الخريجين على البحث عن الوظائف الشاغرة، وذلك بعد إتمام السنوات الدراسية والحصول على شهادة المؤهل الدراسي الخاص بهم، وتبدأ رحلة البحث عن تلك الوظائف سواء كانت خاصة أو حكومية، وفي إطار حرص الحكومة المصرية على توفير فرص عمل ووظائف شاغرة للراغبين في الحصول على وظائف، أعلن عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية عن عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين خلال الأيام القليلة الماضية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الحكومية الشاغرة التي جرى الإعلان عنها، وفق البيانات الرسمية لتلك الجهات، وجاءت كالتالي:

وظائف التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من الوظائف الشاغرة للعمل في مدرسة الطاقة النووية بالضبعة في مطروح، للعمل في وظيفة مدرس إلكترونيات وكهرباء وميكانيكا ولغة إنجليزية، على أن يكون موعد التقديم يوم 16 سبتمبر الجاري، بتقديم الملف للمديرية التعليمية في جميع المحافظات، وجاءت التفاصيل كالتالي:

شروط الوظائف

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على بكاليورويوس التعليم الصناعي أو دبلوم الدراسات التكميلية لمعلمين مواد «ميكانيكا وكهرباء وإلكترونيات».

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي مناسب لمعلمي المواد الثقافية وأن يكون حاصلا على مؤهل مناسب لطبيعته.

- أن يكون المتقدم للوظائف المطلوبة على كادر المعلمين وعلى رأس العمل.

- أن يكون المتقدم للوظائف على دراية كاملة بمهارات الحاسب الآلي والإلمام باللغة الإنجليزية.

المستندات المطلوبة

- السيرة الذاتية الخاصة بالمعلم المتقدم للوظائف.

- صورة شخصية للراغب في التقديم.

- صحيفة الأحوال الجنائية شرط أن تكون حديثة ومعتمدة من المديرية.

- صورة لآخر تقرير سنوي شرط أن يكون معتمدا.

- صور من شهادات التدريب التي حصل عليها المتقدم للوظائف.

وظائف السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، عن عدد من الوظائف الشاغرة في إعلان داخلي لها وحاجتها لشغل وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة من العاملين بكافة قطاعات الهيئة ومناطقها، على أن يكون آخر موعد للتقديم للوظائف يوم 30 سبتمبر الجاري، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- ألا يزيد عمر المتقدم للوظائف الشاغرة في هيئة السكة الحديد عن 40 عاما.

- أن يكون المتقدم من الموظفين المعينين بالدرجات التخصصية.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل دراسي عالي.

- أن يكون المتقدم على الدرجة المالية الثانية بحد أدنى.

المستندات المطلوبة

- صورة شخصية للمتقدم للوظائف الشاغرة والمعلن عنها.

- صورة من قرار التعيين الخاص بالمتقدم للوظائف.

- صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بالمتقدم للوظائف.

- صورة من المؤهل الدراسي الخاص بالمتقدم للوظائف.