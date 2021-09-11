تعرف على تفاصيل طلب الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل طلب الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «ستيم»، مؤكدة أنه تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للدراسة بالمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم وتسليمها في مواعيدها، وتنفيذ كل التعليمات الخاصة بالتقدم، موضحة أنه يجب التوجه إلى المدرسة المُسكن عليها الطالب، بإخطار التسكين والقبول وملف التقديم.

تعرف على تفاصيل طلب الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنلوجيا «ستيم»

-اسم الطالب باللغة العربية.

-اسم الطالب باللغة الإنجليزية.

-الرقم القومي للطالب.

-الجنسية.

-الديانة.

-تاريخ الميلاد.

-جهة الميلاد.

-محافظة الميلاد.

-سن الطالب اعتباراً من أول شهر أكتوبر 2021.

-سنة حصول الطالب على الشهادة الإعدادية.

-المدرسة التي حصل منها الطالب على الشهادة الإعدادية.

-الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

-مجموع الطالب في امتحانات الشهادة الإعدادية بالأرقام والحروف.

-في حالة اختيار لغة أجنبية ثانية يجب ذكرها.

-اللغة الأجنبية الثانية التي يرغب الطالب في دراستها هي الفرنسية أو الألمانية.

-اسم ولي أمر الطالب.

-عنوان ولي الأمر.

-توقيع ولي الأمر على طلب التقديم.

خطوات الحصول على نتيجة القبول في مدارس ستيم 2021

- الدخول على رابط نتيجة القبول في مدارس ستيم 2021.

-كتابة الرقم القومي.

- يدخل الطالب تاريخ الميلاد بالتفصيل «سنة الميلاد والشهر واليوم».

- اختيار محافظة الميلاد.

- يختار الطالب النوع.

- إدخال رقم جلوس الامتحان.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

تعرف على محتويات ملف التقديم لمدارس «ستيم»

- إخطار النتيجة الخاصة بمدارس المتفوقين.

- عدد 4 صور من شهادة الإعدادية.

- عدد 8 صور حديثة للطالب.

- 10 أظرف بريدية عادية.

- طلب الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

- عدد 4 صور من شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

- شهادة ميلاد أصلية.