جدول أعمال الرئيس الأمريكي في ذكرى 11 سبتمبر: زيارة أماكن الهجمات

في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، التي توافق اليوم، يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته، ثلاثة مواقع باتت رمزا للهجمات التي حصلت قبل عشرين عاما.

من نيويورك لواشنطن

ويتضمن جدول أعمال الرئيس الأمريكي التوجه بصحبة زوجته إلى نيويورك حيث دمرت الهجمات برجي مركز التجارة العالمي، وإلى شانكسفيل في بنسلفانيا حيث تحطمت طائرة خطفها أربعة إرهابيين، وإلى أرلينغتون في فيرجينيا، قرب واشنطن، حيث تعرضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لهجوم أيضا.

ومن غير المتوقع أن يقوم الرئيس الذي يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب الانسحاب من أفغانستان، بالتحدث بشكل علني خلال الفعاليات المقررة لإحياء ذكرى 11 سبتمبر، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» عن وكالة الأنباء الفرنسية.

رسالة مُسجلة للأمريكيين

غير أن الرئيس الأمريكي دعا في رسالة مسجلة نشرت أمس، وعشية الذكرى العشرين للهجمات، الأمريكيين إلى الوحدة التي وصفها بأنها «أعظم قوة لدينا».

وقال الرئيس الأمريكي في رسالته المسجلة في البيت الأبيض والتي تزيد مدتها عن ست دقائق بقليل: «هذا بالنسبة إلي هو الدرس المركزي لـ11 سبتمبر. وهو أنه عندما نكون الأكثر عرضة للخطر، فإن الوحدة هي أعظم قوة لدينا».

وأضاف بايدن في رسالته الموجهة إلى مواطني بلاده المنقسمة بشدة، «الوحدة لا تعني أن علينا جميعا أن نؤمن بالشيء نفسه، لكن من الضروري أن نحترم بعضنا بعضا، وأن نثق في بعضنا البعض».

وواجه بايدن انتقادات حادة بسبب الكيفية التي حدث بها الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وما صاحبه من فوضى وهجمات أدت لمقتل 13 جنديا أمريكيا في مطار كابول، فضلًا عن انتقادات أخرى حول توقيت الانسحاب، وما إذا كان على الأمريكيين الاستمرار أكثر من ذلك، إلا أن بايدن دافع عن موقفه معلنا تحمله المسئولية كاملة عن قرار الانسحاب، مشيرا إلى أنه لا يمكن للأمرييكن الاستمرار في حرب بلا نهاية.