الليلة.. بدء عرض 3 مسلسلات جديدة : «أنا قبلت» و«عائلة جيجي»

يبدأ الليلة عرض عدد من الحكايات الجديدة ضمن المسلسلات الدرامية المعروضة على القنوات الفضائية المصرية، والتي تنتمي لنوعية الأعمال المنفصلة التي تقدم قصة جديدة في عدد من الحلقات ما بين 5 إلى 10 حلقات.

«عائلة جيجي» على «الحياة»

بعد انتهاء عرض قصة «كدبة كبيرة»، تبدأ قناة «الحياة»، اليوم، عرض القصة الثانية من الموسم الثاني لمسلسل «ورا كل باب» والتي تحمل اسم «عائلة جيجي»، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويشارك في بطولة «عائلة جيجي» مجموعة من النجوم من بينهم نادين التي تعود للدراما مرة أخرى بعد سنوات من الغياب، بالإضافة إلى هدى الإتربي، إسلام جمال وليلى عز العرب، تأليف محمد الشواف وإخراج منال الصيفي.

وعلى قناة «cbc»، يبدأ الليلة عرض قصة الثانية بعنوان «وأنا قبلت» من مسلسل «زي القمر»، في تمام الساعة الـ8 مساء، بطولة الفنانة أيتن عامر ويشاركها البطولة عابد عناني، تيام قمر ومحسن منصور.

«ON» تبدأ عرض «إجازة مفتوحة».. الليلة

بينما يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل «إجازة مفتوحة» للفنان شريف منير، الليلة، على شاشة قناة «ON»، من السبت للأربعاء في تمام الساعة الـ 8 مساء.

ويتناول العمل، الذي ينتمى لنوعية المسلسلات الطويلة الـ40 حلقة، في إطار من الدراما الاجتماعية والكوميديا حياة رب أسرة فقد عمله فيعاني من بعض المشاكل المادية بالإضافة إلى وضعه داخل المنزل بعد فقد مصدر رزقه، ويتطرق المسلسل أيضا لعدد من القضايا التي تخص التعامل بين الأباء والأبناء خاصة في مرحلة المراهقة.

ويشارك في بطولة المسلسل لقاء الخميسي، سميحة أيوب، مراد مكرم، سامي مغاوري، دنيا ماهر، ملك قورة بالإضافة إلى عدد من الممثلين الشباب، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد حماقي.