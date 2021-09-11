مطاردة مثيرة بين الأهالي ولص الأغنام في الدقهلية

طارد أهالي قرية «الخضيري»، بمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، لصاً تمكن من سرقة 48 رأسًا من الأغنام «خراف وماعز»، وجرى ملاحقته في مطاردة مثيرة، حتى وصلوا إلى «كوبري الخمسة»، فأطلق أحد المواطنين تجاهه النار فأصابه بطلقتين في الذراع والفخذ، ونُقل المصاب إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وصول اللص لمستشفى منية النصر مصابًا بطلقتين في الذراع والفخذ

بدأت الواقعة عندما تبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، بوصول المدعو «السيد ع. م.»، 43 عامًا، فلاح، ومقيم بدائرة مركز كفر سعد، بمحافظة دمياط، إلى مستشفى منية النصر المركزي، مصابًا بطلق ناري بالذراع اليسرى، وآخر أعلى الفخذ اليسرى وكدمات بالوجه، بادعاء تعدٍّ من آخرين.

صاحب الأغنام يكشف سبب إصابة اللص

انتقل ضباط وحدة مباحث منية النصر إلى المستشفى للفحص، وتبين أن الإصابة وقعت بناحية قرية «الخضيري» دائرة المركز، وبسؤال المدعو «المتولي ع. ا.»، 30 سنة، ومقيم في قرية «برمبال الجديدة»، دائرة المركز، في محضر الشرطة، قرر بقيام المصاب بسرقة عدد 26 رأسًا من الخراف وعدد 22 رأسًا من الماعز من قطعة أرض فضاء خاصته محاطة بشبك والكائنة بعزبة الطاهري دائرة المركز.

وأكد أنه عقب اكتشافه ذلك تتبع اللص بمعاونة الأهالي، وحال مشاهدتهم له وبصحبته الأغنام على طريق كوبري الخمسة وأمام قرية الخضيري دائرة المركز قام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، ما أدى إلى حدوث إصابته، وبمواجهة المصاب، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون.

وبدأت إدارة البحث التحري حول الواقعة وتحديد مطلق الأعيرة النارية وضبطه والسلاح الناري المستخدم وتعيين الحراسة اللازمة على المصاب، وتحرر عن ذلك المحضر 8517 لسنة 2021 جنح مركز منية النصر، وجارٍ العرض على النيابة العامة.