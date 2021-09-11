9 رسائل من صحة الدقهلية للمواطنين بخصوص الموجة الرابعة من كورونا

وجَّه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، 9 رسائل بخصوص تطعيم فيروس كورونا، واستعداد مديرية الصحة للموجة الرابعة للفيروس، وحجم التطعيم الذي تم في المحافظة إلى الآن، وغيرها من الرسائل التي تطالب المواطنين بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والإقبال على التطعيم لأنه يضمن عدم حاجة المصاب للدخول إلى الرعاية المركزة.

رسائل صحة الدقهلية للمواطنين

1- الوضع آمن في إصابات كورونا وإن كانت النسب تشير للارتفاع بسبب دخول الموجة الرابعة.

2- صحة الدقهلية تدعو المواطنين لسرعة التسجيل لتلقي اللقاح، لأنه ثبت أن نسبة الوقاية من الإصابة بعد تلقي اللقاح قد تصل لـ90%، وحتى من يصاب بعد تلقي اللقاح لا يستدعى الأمر دخوله المستشفى وكذلك العناية المركزة.

3- نهيب بجميع المواطنين في الفترة القادمة سرعة التسجيل وتلقي اللقاح وكذلك اتباع جميع الإجراءات الوقائية.

4- ما تم تطعيمه على مستوى الجمهورية يزيد على 10% والحمد لله في الدقهلية عبرنا 15% وتجاوزنا 600 ألف مواطن ونأمل بالمزيد.

5- بالنسبة للمسافرين لم يعد هناك أي تكدس على مكاتب السفر، وانتهت صحة الدقهلية من تطعيم جميع المسافرين والفضل لله ولفرق العمل بصحة الدقهلية التي أتوجه لها بالشكر والتقدير.

6- لا بد أن أشكر جامعة المنصورة رئيس ونواب رئيس الجامعة وجميع العاملين، حيث تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في تطعيم الطلاب والمنتسبين للجامعة، فلهم جزيل الشكر والتقدير.

تطعيم 70% من الجهاز الإداري بالدقهلية بلقاح كورونا

7- وصلنا الآن لتطعيم ما يزيد على 70% من الجهاز الإداري للدولة ونأمل ممن لم يتقدموا للتطعيم سرعة التوجه للفرق المتنقلة التي تطرق كل مكان بأماكن العمل حفاظًا على صحتهم، وكذلك دفع عجلة الإنتاج

8- بمجرد توفر الطعوم في القريب العاجل سوف تنتشر الفرق ولن نترك مكانًا إلا ونصل إليه كما عودناكم في 100 مليون صحة.

9- وافر الشكر والتقدير للمسئولين بالدولة، وخاصة محافظ الدقهلية، وجميع القيادات، على المساندة غير المحدودة لمساعدتنا وتذليل جميع التحديات التي نواجهها، والشكر الجزيل للجهاز الإعلامي والصحافة على دورهم المؤثر والفعال في نجاح صحة الدقهلية في مهمتها الوطنية.