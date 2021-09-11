كلية الحقوق جامعة بنها.. أوراق التقديم وشروط القبول

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق كلية الحقوق جامعة بنها وأوراق التقديم وشروط القبول، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بتقديم الأوراق المطلوبة للترشح للكلية.

ولفتت الوزارة إلى الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة.

تنسيق كلية الحقوق جامعة بنها

وأعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق كلية الحقوق جامعة بنها، موضحة أن الحد الأدنى للقبول بالكلية لطلاب الشعبة الأدبية 259 درجة، وأن الكلية بها أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية «علمي علوم» و«علمي رياضة» في تنسيق المرحلة الثالثة.

أوراق وشروط التقديم لكلية الحقوق جامعة بنها

- استمارة الترشح للكلية.

- عدد «6» صور شخصية.

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- نموذج «2» جند للطلاب الذكور فقط من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين.

- شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط.

أقسام كلية الحقوق جامعة بنها

- قسم قانون مرافعات.

- قسم قانون دولي عام.

- قسم قانون مدني.

- قسم قانون تجاري.

- قسم قانون مصروفات.

- قسم اقتصاد.

- قسم القانون الجنائي.

- قسم تاريخ قانون.

- قسم شريعة إسلامية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات القبول بالكليات التكنولوجية للمعاهد الفنية المتوسطة في السطور التالية:

- المعاهد الفنية التجارية والمعاهد الفنية الصناعية المتناظرة:

يتم القبول بها جغرافيًا من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، حيث يُبدي الطالب الرغبة أولاً في المعهد الكائن في المحافظة الحاصل منها على الثانوية العامة ثم باقي المعاهد في المحافظات الأخرى.

- المعاهد الفنية للخدمة الاجتماعية والمعاهد الفنية للآثار والمعاهد الفنية للسياحة والفنادق والمعاهد الفنية الصناعية غير المتناظرة (المتخصصة):

يتم القبول بهذه المعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

- المعهد الفني للصناعات المتطورة بمدينة السلام - النهضة - القاهرة:

يتم القبول به حسب رغبة الطالب وخارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.