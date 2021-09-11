الداخلية: ضبط عناصر إجرامية تخصصت في ترويج المخدارت بالسويس وسوهاج

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مجموعة من العناصر الإجرامية بمحافظتي السويس وسوهاج، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة.

أوضحت الوزارة في بيان لها أن العناصر الإجرامية إتخذت من دائرتى «قسم شرطة عتاقة بالسويس - مركز شرطة البلينا بسوهاج» مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى – الأمن العام» وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديريتي أمن «السويس وسوهاج» والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة لاستهدافهم وقد أمكن ضبطهم، وذلك على النحو التالى:

أولاً – في محافظة السويس

ضبط «أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية» حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة عتاقة ، وبحوزته «كمية لمخدر الأفيون– كمية من مخدر الحشيش– بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – 13 خزينة رشاش– سيارة – مبلغ مالى – هاتف محمول».

ضبط «أحد الأشخاص» حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة عتاقة ، وبحوزته «كمية من مخدر الآيس "شابو"– مبلغ مالى – هاتف محمول».

ضبط «أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية» حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة عتاقة ، وبحوزته «كمية لمخدر الهيروين– سيارة – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس».

ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة عتاقة ، وبحوزته «كمية لمخدر البانجو– سيارة – مبلغ مالى – هاتف محمول».

ثانياً – في محافظة سوهاج :

ضبط تشكيل عصابى مكون من «عدد 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية» حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة مركز شرطة البلينا ، وبحوزتهم «كمية من مخدر الآيس – فرد – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– مبالغ مالية – دراجة نارية بدون لوحات – 4 هواتف محمولة – أسلحة بيضاء– ميزان حساس».

قالت الوزارة أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بـ «4٫520٫000– أربعة مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً»، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .