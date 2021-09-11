مصاريف السكن الجامعي لطلاب الأكاديمية العربية 2021 في العلمين

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري فرع العلمين، عن بدء تسجيل رغبات السكن والتغذية في العلمين 2021 في إطار الاستعدادات للفصل الدراسي الأول 2021-2022، حيث تقوم بإجراء حصر مبدئي لتجميع كافة رغبات الطلبة للاشتراك بخدمة التغذية والإسكان.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل مصاريف السكن الجامعي في العلمين 2021 لطلاب الأكاديمية العربية، والتي تأتي بناء على قرار المجلس الأعلى للتعليم في الأكاديمية بأن تكون الدراسة بالفرع طوال أيام الأسبوع وتبدأ من يوم السبت الموافق 2 أكتوبر المقبل.

مصاريف السكن الجامعي في العلمين 2021

وقررت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع العلمين أن يكون سعر اشتراك الطالب في السكن في الفصل الدراسي 2021-2022 فرع العلمين عبر الغرفة الفردية بقيمة 25555 جنيهاً، والغرفة الزوجية تبلغ قيمتها 18830 جنيهًا، فيما يبلغ سعر اشتراك التغذية في الفصل الدراسي 2021-2022 مبلغ 22193 جنيهًا، وهو الأمر الذي يصل بإجمالي الإقامة بالتغذية إلى قرابة 48 ألف جنيه للفردي، ويتجاوز 40 ألف جنيه للزوجي بالتغذية.

كما أكدت أنه حال رغبة الطالب في الاشتراك في السكن فقط بدون تغذية، بأنه في هذه الحالة غير مسموح بوجود أي أجهزه كهربائية والثلاجة في الغرفة صغيرة، وسوف يعتمد الطالب على كافتيريات الفرع أو طلبات من مطاعم في العلمين.

كليات الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحرى فرع العلمين

وتوفر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع العلمين، السكن الجامعي لطلاب الكليات بها والتي تمثلت في: «طب بشري، أسنان، صيدلة، هندسة، ذكاء اصطناعي، إدارة، نقل دولي ولوجستيك».