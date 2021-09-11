موعد التقديم في الجامعات الخاصة 2021: أسماء وعناوين 30 جامعة

كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن موعد التقديم في الجامعات الخاصة 2021، مؤكداً أنه سيتم عقب إعلان نتيجة التنسيق، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم والتي أعلنتها كل جامعة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على متابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021/2022 في جميع الجامعات المصرية.

وأضاف المجلس في بيان له، أن التقديم في الجامعات الخاصة 2021 يتم ورقياً، حيث يقوم كل طالب بتسليم جميع الأوراق المطلوبة للكلية التي تم ترشيحه إليها، مع إيصال يفيد بسداد المصروفات الدراسية، لافتاً إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة موحد وإلكترونياً.

تعرف على الجامعات الخاصة 2021

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة.

- جامعة مصر الدولية، طريق مصر السويس بالقرب من مدينة العبور.

- الجامعة الألمانية بالقاهرة بمنطقة التجمع الخامس.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بمدينة السادس من أكتوبر.

- جامعة الأهرام الكندية بمدينة السادس من أكتوبر.

- جامعة المستقبل بمنطقة التجمع الخامس.

- الجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر القاهرة.

-جامعة النهضة بمحافظة بني سويف.

-جامعة 6 أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر.

-جامعة سيناء فرع القنطرة بالسويس

-جامعة النيل مدينة السادس من أكتوبر.

-جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا محافظة الدقهلية.

-الجامعة الفرنسية في مصر مدينة الشروق.

-الجامعة البريطانية في مصر مدينة الشروق.

-جامعة فاروس بالإسكندرية.

-جامعة دراية بالمنيا.

-جامعة الجيزة الجديدة بطريق مصر إسكندرية.

-الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بمنطقة الدقي بالجيزة.

-جامعة هليوبوليس طريق مصر السويس.

-جامعة بدر بمدينة بدر.

-الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بالقطامية القاهرة.

-جامعة حورس بمحافظة دمياط.

-جامعة سفنكس محافظة أسيوط.

-جامعة ميريت سوهاج.

-الجامعة المصرية الصينية مصر الجديدة.

-جامعة السلام بمدينة السادات.

الجامعات الأهلية في مصر

-جامعة العلمين بمدينة العلمين محافظة مرسى مطروح.

-جامعة المنصورة الجديدة بمدينة جمصة محافظة الدقهلية.

-جامعة الجلالة بمنطقة العين السخنة.

-جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن اليوم آخر فرصة لتنسيق المرحلة الأولى 2021 لطلاب الثانوية العامة للتقديم للجامعات الخاصة، موضحاً أنه سيتم إعلان نتيجة التنسيق، مساء الغد.