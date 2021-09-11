131 ألف طن رصيد صوامع الغلال للقطاعين العام والخاص بدمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن أرصفة الميناء استقبلت 25 سفينة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5039 طناً، تشمل 2400 طن داي أمونيوم، و2639 طن رمل.

55610 أطنان حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55610 أطنان، تشمل 1827 طن خشب زان، و4500 طن ذرة، و1263 طن سكر، و1428 طن حديد، و2532 طن أنابيب، و9762 طن أبلاكاش، و33919 طن قمح، و1507 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 379 طناً.

1491 حاوية إجمالي حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1491 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (بطاطا وبطاطس وبقدونس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وريحان)، وفواكه (فراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وأمريكا.

72088 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 331 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1629 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 72088 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 59546 طناً، بإجمالي 131 ألف و634 طناً.

4039 شاحنة حركة تداول الشاحنات

كما غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية 1289 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وقطار آخر مكون من 20 عربة، بعد تفريغ عدد 40 حاوية 20 قدماً، استقبله الميناء قادماً من بنى سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4039 شاحنة.