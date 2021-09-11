تعرف على موعد تنسيق كلية تجارة 2021 للدبلومات الفنية

كشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، عن موعد تنسيق كلية تجارة 2021 للدبلومات الفنية، موضحاً أنه جرى الاستعداد لفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات ونظام الـ5 سنوات، في النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، وفقاً لما أعلنه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً أن قبول أوراق الطلاب يجري من خلال الجامعة مباشرة وليس مكتب التنسيق.

موعد تنسيق كلية تجارة 2021 للدبلومات: بعد منتصف سبتمبر الجاري

وأضاف رئيس قطاع التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على طلاب الدبلومات الفنية شعبة كليات التجارة، انتظار فتح موقع التنسيق لتسجيل رغباتهم وفقاً للقواعد والاشتراطات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والمتمثلة في الحصول على الحد الأدنى من مجموع الدرجات، بجانب اجتياز الاختبارات الموحدة لطلاب الدبلومات.

موعد تنسيق كلية تجارة 2021 للدبلومات: تحديده خلال الأيام المقبلة

و في السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية سيجري إعلانه بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، موضحة أن موعد تنسيق كلية تجارة 2021 للدبلومات الفنية التجارية يخضع لقواعد قانون تنظيم الجامعات الحكومية رقم 49 لسنة 1972.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال إعلان موعد تنسيق كلية تجارة 2021 للدبلومات، وغيرها من الشهادات الفنية المقرر أن ينطلق التنسيق الخاص بها خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري.