«الداخلية» تلقي القبض على لصوص المنازل في قها

ضبطت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من «شخصين – لهما معلومات جنائية» وبحوزتهما «6 بار نحاس بطول 1,5 متر للواحدة – مجموعة من الأدوات عبارة عن 5 مفتاح، ذراديه حديدية، 6 قفاز»، وبمواجهة المتهمين عن مصدر تلك المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل إحدى غرف الكهرباء بدائرة القسم بأسلوب "الفك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.

التشكيل العصابي تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب كسر الأبواب

وأضحت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام «5 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية» مقيمين بدائرة قسم شرطة قها بالقليوبية ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن والمتاجر بأسلوب «التسلق وكسر الأبواب» متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

اعتراف الجناة وضبط المسروقات

تم إستهداف المتهمين عقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبط ثلاثة منهم وتبين أن الإثنين الآخرين محبوسين على ذمة قضايا ، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 8 وقائع بدائرة القسم ، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم «سيئ النية» لإثنين منهم معلومات جنائية «أمكن ضبطهم وضبط المسروقات».

وتم إتخاذ الإجرءات القانونية حيال المتهمين.