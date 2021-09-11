العقوبة المحتمل توقيعها على طبيب «السجود لكلب» من الجامعة: تصل للعزل

تبدأ جامعة عين شمس، الإثنين المقبل، التحقيق مع الدكتور عمرو خيري، أستاذ العظام بكلية الطب، المتهم في فيديو «السجود لكلب»، أثناء عمله بأحد المستشفيات الخاصة، ما استدعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة عين شمس، إحالة الواقعة للتحقيق، بسبب انتساب الدكتور للتعليم الجامعي، وقيامه بأفعال تتنافى مع قانون تنظيم الجامعات.

وحول ملابسات التحقيق مع المتهم، أوضح الدكتور صلاح فوزي، المستشار القانوني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العقوبات التي من الممكن أن تُوقع على الطبيب، حال ثبوت الإدانة عليه، وفقا لقانون تنظيم الجامعات.

فوزي: الفصل من الجامعة أقصى عقوبة ممكن توقيعها على الطبيب

وقال فوزي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قانون تنظيم الجامعات، يعمل على تنظيم الواجبات المكلف بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وفي المادة 95 من القانون، يلزم أعضاء هيئة التدريس بالواجبات التعليمية داخل الجامعة، مضيفا أن المادة 96 من القانون تنص على «تمسك أعضاء هيئة التدريس بالعادات والقيم الأصيلة وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال بالطلاب»، موضحا أن المقصود بالقيم الأصيلة؛ مراعاة الأخلاق وعدم الخروج عن العادات والتقاليد الجامعية، ومراعاة مقتضيات الوظيفة واحترام واجباتها، بما أنهم موظفون بالدولة، مضيفا «المقتضيات تكون أي تصرف أو سلوك مغاير لسلوك الوظيفة في غير أوقات العمل، وبالتالي يمكن محاسبتهم على أي سلوك يعد متضمنا لمخالفة مقتضى الوظيفة والسلوك العام».

فوزي: مجلس التأديب هو المنوط به توقيع العقوبة

وأضاف فوزي، أنه في حال المخالفة، يُكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس، لا تقل درجته الوظيفية عن درجة المحقق معه، للتحقيق معه، ومن حق رئيس الجامعة وقف عضو هيئة التدريس احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبعد انتهائها يتم عرض التقرير على رئيس الجامعة، ويكون له الحق في حفظ التحقيق حال عدم ثبوت الواقعة، أو اقتراح جزاء، ويكون موقعا من رئيس الجامعة أو مجلس التأديب.

وعن الجزاءات التي يمكن توقيعها، أوضح فوزي أنها تبدأ بالتنيبه، أو اللوم، أو اللوم مع تأخير العلاوة، أو العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش، أو العزل من الوظيفة مع حرمان من المعاش، لافتا إلى أن عقوبة العزل أقصى عقوبة ومنصوص عليها، وتكون لمن قام بفعل تحريض أو أعمال عنف أو ممارسة أعمال حزبية داخل الجامعة، أو إدخال أسلحة أو مفرقعات للجامعة، أو من يقوم بفعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه يمس نزاهة وكرامة الوظيفة، أو يتضمن مخالفة بالمادة 103 الخاصة بإعطاء دروس خصوصية، مؤكدا أنه إذا ثبت أن الشخص قام بفعل يزري من عضو هيئة التدريس أو يمس نزاهة وكرامة الوظيفة، بعقوبة العزل.

وتابع فوزي، أن عقوبة العزل لا يتم توقيعها من قبل رئيس الجامعة، ولكن تكون من قبل مجلس التأديب، وهو المنوط باتخاذ هذه العقوبة، ويتم توقيعها حال ثبوت الواقعة بالأدلة.