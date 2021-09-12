«عمارة الفقراء».. 10 معلومات عن مشروع تطوير قرية «حسن فتحي» بالأقصر

شهدت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء أمسِ السبت، انتهاء أعمال المرحلة الأولى من تطوير قرية «حسن فتحي»، بمركز القرنة غرب محافظة الأقصر، وتنشر «الوطن»، المزيد من المعلومات عن هذه القرية وفق تصريحات الدكتور بشر إمام، ممثل وفد اليونيسكو بمكتب القاهرة، أثناء حديثه مع الوزيرة عن المشروع والمكانة التاريخية للمكان، خلال جولتها التفقدية.

تهجير 7 آلاف من أهالي «القرنة» وراء إنشاء قرية حسن فتحي

• بدأت فكرة تصميم قرية «حسن فتحي» في غرب محافظة الأقصر عام 1945، على يد المهندس حسن فتحي، حينها وصلت شهرته للعالمية وأصبح من كبار المهندسين المعمارين في العالم، وبدأ التنفيذ فعليًا في عام 1948.

• أطلق كتابه الجديد «عمارة الفقراء» سرد خلاله تفاصيل إنشاء قرية حسن فتحي أو عمارة الفقراء، واُطلق عليه وقتها اسم «شيخ المعمارين».

• سبب إنشاء القرية يعود إلى تهجير أكثر من 7 آلاف من أهالي «القرنة»، وتحديدًا المقابر الفرعونية بها، حيث حدثت حينها أعمال نصب وسرقة للآثار والمقابر الفرعونية، بالتالي تمّ تهجيرهم، ومن ثم بدأ حسن فتحي تصميم القرية لاستيعاب الأهالي سنة 1948.

تكلفة مشروع الترميم وصلت لـ 750 ألف دولار أمريكي

• ضمن الأسماء الأخرى التي تمّ إطلاقها على المهندس حسن فتحي «مهندس عمارة الفقراء».

• فاز حسن فتحي المعماري المشهور، بعدة جوائز، منها جائزة «نوبل البديلة».

• المعماري حسن فتحي، كان أول من فاز بجائزة الرئيس أغا خان العالمية في مجال العمارة.

• يضم مشروع الترميم الذي يُقام من قبل منظمة اليونسكو «الخان، المسرح، المسجد».

• يهدف مشروع الترميم لقرية حسن فتحي المحافظة على التراث القديم وإعادة إحيائه.

• تمّ تكليف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتنفيذ المشروع، ووضع خطة زمنية له، في عام 2017، وفي عام 2018 وافقت اليونسكو وتمّ التعاقد، ويجرى تنفيذ المشروع من قبل منظمة اليونسكو بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

• تكلفة مشروع الترميم وصلت لـ 750 ألف دولار أمريكي، تمّ تقسيمها على 5 دفعات، على أن يتمّ التنفيذ خلال 12 شهرًا.