أرخص 5 سيارات جديدة في السوق.. تبدأ بـ120 ألف جنيه

يشهد سوق السيارات الملاكي منافسة كبيرة بين العلامات التجارية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، وبعد ارتفاع أسعار السيارات، وأعلنت بعض الشركات تعديلات في الأسعار والمواصفات الخاصة بكل سيارة من أجل تحقيق أعلى نسبة مبيعات.

وصرح عاصم محمد، عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة، بأن سوق السيارات المحلية شهد تذبذبا في الأسعار وتنافسا بين رفع سعر «الأوفر برايس» أو إلغائه، على أنواع السيارات بهدف تحقيق أعلى نسبة مبيعات أو زيادة في السعر الرسمي من قبل الوكيل الحصري بمصر.

وأضوح أن دخول السيارات الصينية في سوق السيارات المصري، فتح مجال التنافس، وتوجد سيارات لا يتجاوز سعرها 170 ألف جنيه، ولاقت تلك السيارات إقبالا من راغبي انتقاء السيارات.

وأشار إلى أن تلك السيارات بدأ سعرها من 120 ألف جنيه، ومنها سيارات عائلية مثل «لادا وبروتون» ومنها سيارات رياضية وشبابية أيضا.

أرخص 5 سيارات جديدة في السوق المحلية

وتستعرض الوطن أرخص 5 سيارات في السوق المحلية، من حيث الأسعار الرسمية التي أعلنها الوكلاء في سوق السيارات الحديثة.

زوتي

السيارة الأولى، التي تحتل المرتبة الأولى في القائمة، هي العلامة التجارية الصينية «زوتي».

الموديل: زوتي Z100 2020- مانيوال/ Elegent 1000 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 120,000 جنيه

سوزوكي التو

السيارة الثانية، وهي أرخص سيارة في سوق السيارات الحديثة، العلامة التجارية اليابانية سوزوكي التو.

الموديل: سوزوكى التو 2021- مانيوال 800 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السايرات المحلي: 121,000 جنيه

لادا

السيارة الثالثة الأرخص في سوق السيارات وهي العلامة التجارية الروسية لادا.

الموديل: لادا جرانتا 2020- مانيوال/ A/C- 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 143,000 جنيه

بورتون

السيارة الرابعة، وهي العلامة التجارية البروتون، وهي سيارة شبابية

الموديل: بروتون ساجا 2021- مانيوال / Standard 1300 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 166,900 جنيه

تشانجان

السيارة الخامسة، وهي العلامة التجارية الصيني تشانجان ألسفن 2022 مانيوال / L1 1400 CC