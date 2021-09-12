طبيب واقعة الكلب: الهزار ده عادي في المستشفيات.. وردود الناس OVER

نفى الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بطب عين شمس، صاحب واقعة فيديو الممرض والطبيب الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، واشتهر باسم فيديو «السجود للكلب»، أن يكون قد قصد توجيه الإهانة للممرض عادل سالم، موضحًا: «بنهزر مع بعض وكان فيه دكاترة تانيين في الفيديو بينطوا الحبل، وبنهزر مع بعض، ولما بنصور بنقول شوف شكلك إيه، وكل الحاجات دي بتتمسح بعد ما نبعتها لبعض، والنوع ده من الهزار معتاد عليه في أروقة المستشفيات المصرية بعد إجراء العمليات، مش هنهزر وفيه عيان مستني بره أو عملية داخلين عليها».

وأضاف الطبيب خلال تصريحات تلفزيونية: «الممرض ده ابني وأخي وشغال معايا بقاله أكتر من 20 سنة، هل يعقل إن الحاجات دي تتنشر في بلده الألج؟! ها طيب خاطره، وهو مش مستني مني اعتذار، وكلمني مرتين بعد النشر ومرتين يوم الجمعة ولما سألني هنعمل إيه قلت له موجة وهتعدي، معرفتش أطيب خاطره وأخده في حضني».

وقدم الطبيب اعتذارا على الهواء للممرض الذي ظهر في الفيديو، قائلا: «بعتذر له وبقول له يا عادل متزعلش، لما كان بيتسأل عني كان بيقول إني أبوه الروحي، وهكتب اعتذار له وللمجتمع، وأعتذر للجميع، واللي حصل معايا كان زيادة ليّ ولأسرتي إننا اتشتمتنا واتبهدلنا واتكفرنا، كانت OVER جدا، إحساس الناس كان مغلوط وخارج من سياقه، إحنا مش بنعذب حد، ده أخونا، وسلو حياتنا الهزار وبناكل ونقعد مع بعض بعد انتهاء العمليات».