رسام يهدي لوحة فنية لرامي رضوان.. عند تحريكها تظهر صورة دلال وسمير

أهدى الرسام شريف ويليام، هدية للإعلامي رامي رضوان، عبارة عن لوحة فنية مميزة عند تحريكها للجهة اليسرى تظهر صورة الفنان الراحل سمير غانم، وإذا تم تحريكها للجهة الأخرى تظهر صورة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

اللوحة الفنية كلها إبداع وعظيمة جدًا

ونشر رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو له وبجواره الرسام، معلقا: «من فترة كان فيه لوحة فنية كلها إبداع وعظيمة جدًا، شوفتها وناس كتيرة بعتوها لي، الحقيقة دي من أكتر الحاجات الفنية اللي شوفت فيها إبداع خرافي، وصاحب هذا الإبداع بشكره جزيل الشكر لأن لما تواصلت معاه لقيته عبقري».

رامي رضوان: كنت حابب اشتريها فرفض وقالي دي هدية مني ليكم

وتابع الإعلامي: «الصورة الجميلة اللي أنتم شوفتوها هي بالجنب بتشوفوا فيها مدام دلال رحمة الله عليها، ومن الناحية التانية الأستاذ سمير رحمة الله عليه، وأستاذ شريف مشكور لما تواصلت معاه وقولتله حابب إني أشتريها فرفض وقالي دي هدية مني ليكم، وتعب أكتر لأنه عايش في الغردقة وتحمل عبء أنه يجي باللوحة اللي حجمها كبير».

وواصل: «أنا عملت الفيديو ده عشان أشكره وأقوله تسلم إيدك وكتر خيرك وتعبناك معانا».