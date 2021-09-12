خيري حسن يحكي كواليس إذاعته أخبار أحداث 11سبتمبر: حاجة فوق خيال البشر

حكى الإعلامي خيري حسن، كواليس إذاعة أخبار أحداث 11 سبتمبر في التلفزيون المصري، قائلا إنَّهم ظنوا في البداية أن ما حدث «كارثة جوية»، ثم تبين أن بعد ذلك أن هناك إرهابيين اختطفوا 4 طائرات وأحدثوا هذه الكارثة، وفي البداية لم يطلقوا عليهم لقب «إرهابيين»، فحاول إعداد التلفزيون الاتصال بمراسلته في الولايات المتحدة، لكن حال دون ذلك وفقا للإمكانيات التكنولوجية المتاحة في ذلك الوقت.

خيري حسن: ما حدث في 11 سبتمبر ولا في أفلام هوليوود

وأضاف «حسن»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، السبت، «لما شوفت المنظر مكنش يخطر على بال أحد، ولا في أفلام هوليوود كلها، إن يدخل إرهابي بطيارة فيها ناس ويعدي من الناحية التانية من البرج، حاجة فوق خيال البشر، فكون أشوف منظر زي ده وأذيعه كان بالنسبة لي حاجة فوق الخيال».

وتابع: «بدأنا نعرف أنهم كانوا قاصدين، واختطفوا الطيارات بالناس اللي فيها، حادث بشع هزت المذيعين اللي قرأوا الخبر في التلفزيونات الأخرى، لأنهم أبرياء ومواطنين كانوا مسافرين رحلات داخلية وفيهم أطفال وكبار في السن، ده كله ضاع في العملية دي».

وواصل: «هما دايما يعملوا أي عملية إرهابية تبقى فوق الخيال، فكنت حاضر حادث استشهاد الرئيس أنور السادات، وكنا بردو مش متوقعين أن حد يقدر يعمل كده، ولما لقيت حكاية البرجين بردو، هما دايما بيعملوا حاجات فوق الخيال».

العالم يستفيد من خبرات الأمن المصري للقضاء على الإرهاب

واستكمل: «العالم بيستفيد من خبرات الأمن المصري للقضاء على الإرهاب، لأنه ماشي مع عقولهم حتى لو اخترعوا أي حاجة، والأمن المصري متتبع تطورات تفكيرهم، وعشان كده نجحنا في محاربة الإرهاب والعالم كله بيشهد بكده».

وعلى الصعيد المهني، قال «حسن»، إنه كان دائما ما يحب البقاء في مبنى ماسبيرو طوال الوقت، لذلك فإنه قرأ أخبار أحداث هامة لمصر مثل إذاعة خبر عودة مصر للجامعة العربية، وخبر تقدم القوات المصرية المشاركة في عملية تحرير الكويت.

وأردف: «حبي لماسبيرو بيخليني أقعد الـ 24 ساعة في المبنى، فكنت بلقط الأخبار، فالتلفزيون المصري له ثقله في العالم كله، وعملنا لينك بسرعة مع السي إن إن، وأمدونا بالصور الخاصة بأحداث 11 سبتمبر، لينا ثقلنا مع تلفزيونات العالم».