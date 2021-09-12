سدود وبحيرات صناعية وحواجز لحماية طابا ونويبع من سيول الشتاء

قال المهندس عبدالرحمن فريد، وكيل وزارة الري والموارد المائية بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن» إنه جرى الانتهاء من أعمال حماية منطقة الترابين بمدينة نويبع من أخطار السيول، وهي المرحلة الثانية لاستكمال حماية مدينة نويبع بالكامل من أخطار السيول، خاصة وأن المدينة تتعرض كل عام لأمطار وسيول مستمرة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور أحمد البلاسي، مدير معهد بحوث الموارد المائية والري، والدكتور جمال قطب مدير معهد بحوث الموارد المائية والري السابق، مشروعات حماية مدينتي طابا ونويبع من أخطار السيول بحضور المهندس أشرف النمر مدير معهد بحوث المياه بجنوب سيناء، للتأكد من جاهزية المنشآت والأعمال الخاصة بالحماية من أخطار السيول.

حماية طابا من أخطار السيول بتكلفة 135 مليون جنيه

وقال وكيل وزارة الري والموارد المائية بمحافظة جنوب سيناء، إن اللجنة تفقدت خلال الزيارة التي تمت على مدار يومين الأعمال الجاري تنفيذها لحماية مدينة طابا من أخطار السيول وتتمثل في تنفيذ عدد 44 حاجز توجيه و11 قناة صناعية و4 بحيرات صناعية و3 أحواض تهدئة و4 حواجز إعاقة، بإجمالي 66 عملا صناعيا بتكلفة 135 مليون جنيه.

وأضاف «فريد» أن المشروع يتضمن عدد 2 بحيرة صناعية بوادي طابا بسعة تخزينية 700 ألف متر مكعب، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال بنهاية الشهر تمهيدا لافتتاحها الشهر القادم خلال احتفالات أكتوبر بحضور وزير الموارد المائية والري، مشيرا إلى أن الوفد تفقد الموقع الجديدة المقرر أن يبدأ بها تنفيذ أعمال حماية مستقبلية بعدد من أودية طابا النشطة في حضور ممثلي معهد بحوث الموارد المائية لإدراجها ضمن الخطة التنفيذية للوزارة العام القادم.

حماية منطقة الترابين بنويبع من أخطار السيول بتكلفة ٣٥ مليون

وأكد وكيل وزارة الري والموارد المائية بجنوب سيناء، إن الزيارة تضمنت تفقد عملية حماية منطقة الترابين من أخطار السيول والتي تتمثل في تنفيذ عدد 6 قنوات صناعية وعدد 7 حواجز توجيه وعدد 1 بحيرة صناعية وعدد 1 حوض تهدئة وعدد 1 حاجز إعاقة بتكلفة 35 مليون جنيه، موضحا أن المشروعات انتهت بنسبة 100% وجاهزة للافتتاح الشهر المقبل.