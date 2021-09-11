كيفية تجنب الإصابة بتجلط الدم عند الإصابة بمتحور «دلتا».. دراسة توضح

عاودت الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعها مرة أخرى عقب ظهور طفرات على فيروس كورونا مثل متحور «دلتا بلس، متحور مو» وتتوقع المنظمات الصحية ارتفاع الإصابات مرة أخرى، إليك طرق تجنب العدوى بفيروس كورونا ومضاعفاته بما فى ذلك تخثر الدم.

تجلط الدم سبب رئيسي وراء ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

تحول المجتمع العالمي إلى كابوس وله دمار كبير على صحة الأشخاص فكل يوم يفقد العالم عدد كبير من الأشخاص عقب الإصابة بفيروس كورونا، ويعد من الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا أو متحور «دلتا بلس»، ولعل السبب الأكثر شيوعًا وراء هذا الألم هو تكوين جلطة دموية أثناء الإصابة بفيروس كوفيد، وهذا أيضًا هو السبب وراء زيادة النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفقدان الأطراف بسبب جلطات الدم أثناء الوباء، وفي أغلب الأحيان، تلاحظ جلطات الدم في المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب عدوى Covid-19 الشديدة.

كورونا يهاجم الأوعية الدموية والرئتين

يهاجم الفيروس الأوعية الدموية في الجسم، وفي الغالب الرئتان التي تسبب تجلط الدم أو جلطات الدم الدقيقة عبر الرئتين مسببة الموت المفاجئ، خلال دراسة أجراها الدكتور ديفيندر سينغ، استشاري جراحة الأوعية الدموية وداخل الأوعية الدموية، في مستشفيات ياشودا حيدر أباد، إن جلطات الدم يمكن أن تحدث في كل من الأوردة والشرايين، بالإضافة إلى وجود بعض الأضرار الخطيرة التي لا توصف.

وأضاف ديفيندر سينغ: «يمكن أن تكون الجلطة في الوريد المعروفة أيضًا باسم الجلطة الوريدية العميقة قاتلة للمريض دون سابق إنذار إذا انتقلت الجلطة إلى الرئتين، وهي حالة تعرف باسم (الانصمام الخثاري الرئوي)، تتسبب الجلطة في الشرايين في تعطيل تدفق الدم إلى العضو، ما يؤدي إلى موت العضو إذا لم يتم علاجه على الفور، بالإضافة إلى السكتة الدماغية هي اضطراب في إمداد الدماغ بالدم بينما النوبة القلبية هي اضطراب في إمداد القلب بالدم، يمكن أن تؤدي الجلطة في الأطراف إلى البتر (فقدان الأطراف)».

كيف يسبب كوفيد 19 عدوى تجلط الدم؟

أوضح الدكتور سينغ، آلية تجلط الدم، حيث إن الدم سلاح ذو حدين، ففي حالة الإصابة الخارجية الشديدة يكون التجلط بالغ الأهمية لمنع نزيف الدم، بينما في حالة إصابة الأوعية الدموية الداخلية فهي للأسف يؤدي إلى تكوين جلطات دموية ، ما يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية وتجلط الدم، وفي هذه الحالة يتم تنشيط الآلية الدفاعية الفطرية لتخثر الدم، وتجنيد الصفائح الدموية المنشطة في موقع الإصابة لتشكيل جلطة الدم والتي على تقليل الضرر، قد يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية وتضيق الأوعية، ما يؤدي إلى مزيد من الضرر.

ما الذي يمكن فعله لتجنب تجلط الدم في الموجة التالية؟

للأسف، أن حالات كوفيد آخذة في الارتفاع مرة أخرى ويتوقع المجتمع الطبي موجة عنيفة في عدد الإصابات، وصرح الدكتور سينغ أنه من المهم جدًا بالنسبة لنا جميعًا أن نكون يقظين ونتجنب تجلط الدم، إنه يريد من الناس اتباع هذه الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بعدوى كوفيد ومضاعفاتها بما في ذلك تخثر الدم.