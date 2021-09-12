إعلام إيطالي: السيسي ملتزم بالحرية الدينية ويحذر من نهج ديكتاتوري

اهتمت وسائل الإعلام الدولية بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور عدد من السفراء الأجانب، مشيرة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد امس السبت على حرية التعبير والحرية الدينية، ودعا الى عدم فرض أي نهج ديكتاتوري على المجتمعات الأخرى.

البداية من وكالة «أنسا» الإيطالية، التي اهتمت بدعوة السيسي الى عدم فرض أمور على مصر في مجال حقوق الإنسان تعتبر صالحة في دول أخرى ولا تصلح لمصر، مشيرة الى أن الرئيس المصري اعتبر ذلك «نهجا ديكتاتوريا».

وذكرت الوكالة أن الرئيس السيسي أعلن أن «هذه هي الاستراتيجية الوطنية الأولى التي تنتجها فلسفة مصرية مستقلة تقوم على المجتمع»، مؤكدا أن «الدولة المصرية تؤكد التزامها بتعزيز وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية وممارسة الحقوق السياسية، وحرية التعبير».

وأشارت الوكالة الى أن «السيسي» - متحدثا في المائدة المستديرة - أقر بأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية «ليس أكثر من خطوة أولية من آلاف الخطوات نحو دولة ديمقراطية حديثة تحترم وتعزز حقوق الإنسان لشعبها».

«نوفا»: السيسي يحترم الحرية الدينية

من جانبها قالت وكالة نوفا الإيطالية أن السيسي أعلن أنه من الضروري احترام الحرية الدينية للآخرين.

ولفتت نوفا الى أن السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك حماية حقوق الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال والمعاقين والمعاقين، المواطنين من كبار السن.

وأبرزت الوكالة أن السيسي حث على عدم فرض مطالب على المجتمع المصري لأن «أولئك الذين يعتقدون أنهم مختلفون ثقافيا ويحاولون فرض ثقافتهم على مجتمع آخر لديهم نهج ديكتاتوري«.

«راي نيوز»: السيسي ملتزم بحرية التعبير

من جانبها، ذكرت شبكة «راي نيوز» الإيطالية، أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان التي سيتم تنفيذها في فترة الخمس سنوات 2021- 2026 تستند على ركائز أساسية منها الارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوازن بين الحقوق الفردية والحقوق الاجتماعية.

وذكرت الشبكة أن السيسي شدد على أمور أخرى مثل «الخدمات الصحية»، مشيراً الى أن «هذه هي أول استراتيجية وطنية تنتجها فلسفة مصرية مستقلة تقوم على المجتمع».

وأبرزت الشبكة إعلان السيسي إن الدولة المصرية تؤكد التزامها بتعزيز وحماية الحق في السلامة الجسدية ، والحرية الشخصية ، وممارسة الحقوق السياسية ، وحرية التعبير.