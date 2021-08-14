السيسي: الحكومة بتتعذب وهتتعذب معايا.. وأي مسؤول هيشتغل في الدولة لازم هيتعذب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية مصرة على التعامل مع كل الملفات، موضحًا: «الحكومة بتتعذب معايا، وهتتعذب معايا، وأي مسؤول هيشتغل في الدولة لازم هيتعذب، مش عشان العذاب هدف، لكن ظروف بلدنا بتطلب إننا نتعذب لها عشان نحول حياة الناس وحياة البلد من لا دولة إلى دولة».

السسي: ظروف بلدنا بتطلب إننا نتعذب عشان نحول حياة الناس والبلد من لا دولة إلى دولة

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، متحدثًا عن أزمة المناطق العشوائيات: «البلاد اللي زي كده مش عايشة ومش شايفة وملهاش مستقبل، والولاد اللي تتربى في مناطق زي دي يهدوا بلادهم، لأنهم مخدوش منها حاجة، والشخصية اللي هتطلع في حياة بالطريقة دي مش هتطلع سوية وقادرة على العطاء».