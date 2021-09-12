تحصيل 51 ألف جنيه مستحقات ورثة عامل مصري توفي بالأردن

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، حصل على مستحقات عامل مصري متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، بصرف معاش لزوجته «خديجة. ع. ط»، بإجمالي 3309 دولارات أي ما يعادل 51 ألفاً و766 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش العامل المصري المتوفى بالأردن «أحمد. م. م. ع» للأبناء والأرملة «خديجة. ع .ط»، وفقا لإعلام الوراثة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتهم وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه جرت الاستجابة الفورية لالتماس المواطنة، وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وجرى تحويل مستحقات الورثة بحصولهم على المعاش الشهري والمبالغ المتجمدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.