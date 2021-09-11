العوضي: ياسمين كانت بتموت والدكتور ضحك وقال لها أنا أجازة.. ده كلام؟

كشف الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد تعافيها، وكتابة أول تدوينة لها بالأمس على صفحتها الرسمية بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية، إذ قال إنه كان منتظر على مدار الشهرين الماضيين منذ تعرض ياسمين عبد العزيز لوعكتها الصحية أن تتحسن حالتها فعليًا حتى يتحدث عنها، « قولت مش هتكلم إلا لما تبقى حالتها الصحية مستقرة».

مكنتش عاوز أتكلم عن حالتها وأنا غير مطمئن عليها

وأضاف «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه كان لا يريد أن يُطمن الجمهور وهو لا يزال غير مُطمئن، « الشهرين اللي فاتوا كانوا صعبين جدًا عليها وعليا وعلى جمهورها وعلى كل محبيها، ياسمين كويسة الحمد لله وتعافت تمامًا الحمد وخلال أيام ستعود لمصر وسط جمهورها وستعود لحياتها الطبيعية».

أحمد العوضي يكشف تفاصيل أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

وعن تفاصيل حالتها الصحية وما تعرضت له، قال العوضي: «في يوم 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين للمستشفى، كانت المفروض تعمل عملية بسيطة تعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية، ومن المفترض بحسب حديث الطبيب المعالج لياسمين أنه بعد إجراء تلك العملية النسائية ستعود لمنزلها في غضون ثلاثة أو أربعة أيام لكن شهدت ياسمين تدهور بعد العملية كبيرًا»، موضحًا أنه لا يستطيع البوح حتى الآن أن هناك خطأ طبيا دون أن يكون لديه إثبات قوي.

كان هناك إهمال جسيم في متابعة الحالة

وأكد أنه من الواضح أن هناك إهمالًا جسيمًا في متابعة الحالة، ما أدى لمضاعفات تعرضت لها زوجته، كما رد على أحد الأطباء الذي برر فيه ما تعرضت له زوجته، إذ قال: «مينفعش نغسل المياه بالمياه، وندافع ونبرر وخلاص، ما حدث هو إهمال جسيم، وفشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها، دون النظر لحالة ياسمين عبد العزيز، دي كانت هتروح فيها».

ياسمين عبد العزيز كانت بتموت فعلا.. والدكتور ضحك وقال أنا أجازة

وتابع: «ياسمين فعلا كانت هتموت فيها، ياسمين كلمت الدكتور وقالت له أنا بموت، ضحك وقال أنا في إجازة وروحي إتعشي واتمشي.. ده اسمه كلام ؟! هل ده طبيعي؟، ياسمين فضلت أربع أيام تتأوه وتقلي بموت ولما أكلم الدكتور يقلي لا عادي دي حاجة بتحصل لنحو 15%من اللي بيعملوا العملية دي»، مضيفًا: «لولا الناس المحترمين الطبيبين الذين تدخلوا بعلاج مضاعفات الطبيب المعالج كانت راحت، أنا بشكرهم فعلاً لانهم أنقذوا حياتها».