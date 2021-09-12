كيفية التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق 2021؟

نفى السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد عن إمكانية التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق 2021 لمختلف الجامعات الحكومية، وذلك بعد الترشح من مكتب التنسيق، مؤكدًا أن التحويل المتاح لطلاب تنسيق الجامعات 2021، يكون عبر مرحلة تقليل الاغتراب، لافتا إلى أنه سيتم غلق موقع تقليل الاغتراب للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق مساء اليوم في الساعة السابعة مساءً.

التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق 2021.. بعد مرور عام دراسي

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق 2021 سيكون متاح للطلاب وفقا للوائح الجامعات بدءًا من العام الدراسي المقبل بعد مرور عام دراسي بالجامعات الملتحقين بها، أو يكون التحويل العام الجاري من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ومراحل تقليل الاغتراب، مشددًا على أن الجامعات ستبدأ الفترة المقبلة، الاستعداد لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 و كذلك تنسيق الدبلومات الفنية 2021.

التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق 2021.. لا يتم إلا بعد التنسيق

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة ستقوم بفتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات 2021، على أن يتم بعدها طباعة بطاقات الترشح بعد النتيجة والالتحاق بالكليات، مؤكدا أنه لا يمكن للطلاب التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق 2021 بعد ظهور النتيجة إلا بعد الالتحاق بالكلية المرشح لها وقضاء فترة دراسية بها؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والقواعد الخاصة به، مؤكدا أن معامل التنسيق الإلكتروني ستبدأ خلال الأيام المقبلة استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بعد الإعلان عن انطلاقها مباشرة.