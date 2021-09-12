الموقع الرسمي لتسجيل لقاح كورونا وخطوات الحصول على التطعيم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن آلية حجز تطعيم كورونا، وقالت الوزارة إن حجز اللقاح من خلال الموقع الرسمي لتسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، وأكدت الوزارة أنها الجهة الوحدية المنوط بها تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وأي جهة تروج لنفسها بأنها تطعيم المواطنين سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

خطوات حجز التطعيم بلقاح كورونا

واستعرضت الوزارة، خطوات حجز التطعيم من خلال الموقع الرسمي لتسجيل لقاح كورونا، وجاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع تسجيل وزارة الصحة من خلال هذا الرابط

- اختيار الفئة المستهدفة من التطعيم

- إدخال البيانات المطلوبة من الرقم القومي وجواز السفر والاسم الرباعي والهاتف المحمول.

- ترسل وزارة الصحة والسكان، رسالة للتحقق مكونة من 4 أرقام.

- استكمال باقي الخطوات ومنها تحميل التاريخ المرضي إن وجد وصورة شخصية.

- اختيار مكان التطعيم من المحافظة وحتى مركز تلقي لقاح كورونا.

- وتقوم الوزارة بإرسال رسالة برقم طلب التسجيل.

رسالة من الصحة للمواطنين بشان لقاحات كورونا

وطمأنت الوزارة، المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت إن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية قالت الوزارة إنها بسيطة وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتنميل وتكسير في عضلات الجسم، وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي للذهاب إلى طبيب.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي أمس، عن خروج 532 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 245325 حتى اليوم.

وناشدت الوزارة، المواطنين بضرورة الإسراع إلى حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين.